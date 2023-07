Continuano le tensioni tra due protagonisti indiscussi dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip: la sera del 23 luglio, infatti, Oriana e Daniele hanno litigano in diretta su Twitch e quindi davanti a gran parte dei loro fan. L'influencer ha perso le staffe quando ha sentito il fidanzato dire che non partecipava alla live perché non le andava: tra gli "Oriele" è nato un vivace botta e risposta, che si è concluso con Marzoli che ha lasciato stizzita la camera.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello Vip

Da quando ha concluso l'esperienza tra le mura di Cinecittà, Daniele è molto attivo su Twitch e quasi ogni giorno fa una diretta per chiacchierare con i follower.

Domenica scorsa, però, anziché lasciarsi andare a dei consigli sull'altra coppia del Grande Fratello Vip Antonella-Edoardo, il veneto ha punzecchiato la sua fidanzata raccontando a chi era in live che si stava rifiutando di partecipare.

"Non le andava di venire", ha fatto sapere Dal Moro poco prima che Oriana entrasse nella stanza e mettesse i puntini sulle i.

"Non è vero che non volevo fare la diretta, ma sono stanca e non mi va di stare tre ore qui seduta", ha puntualizzato la venezuelana con un tono di voce piuttosto stizzito.

Tra quelli che i fan hanno ribattezzato "Oriele", dunque, è nato un botta e risposta molto acceso che tanti hanno interpretato come una vera e propria litigata a favor di videocamera.

Le frecciatine tra gli ex del Grande Fratello Vip

A Daniele che ha precisato che non si possono fare solo 10 minuti di diretta su Twitch, Oriana ha risposto che quando è stanca preferisce dormire e che sarebbe meglio fare questo genere di live al pomeriggio e non la sera tardi.

"Devi dire la verità, non che non volevo farla perché è falso", ha sbottato la finalista del Grande Fratello Vip 7 mentre erano collegati a quell'account social migliaia di fan.

La bella Marzoli si è anche lamentata del posizionamento della telecamera presente nella stanza, perché secondo lei esalterebbe solo il profilo migliore di Dal Moro e non il suo.

"Ti avevo detto di non dire questa cosa, cioè che non mi andava perché ora pensano che non voglio stare con loro", ha continuato la ragazza come un fiume in piena.

La discussione tra gli "Oriele" è proseguita per circa 30 minuti e sempre davanti ai follower che l'altra sera erano connessi su Twitch.

Il tira e molla dopo il Grande Fratello Vip

Anche se avrebbe preferito fare altro, Oriana ha partecipato alla live per circa mezz'ora: visto che le tensioni con Daniele non accennavano a placarsi, però, la sudamericana ha deciso di abbandonare la diretta e proseguire la serata in un'altra stanza.

"Io ci provo, ma a lui non va mai di fare niente. Non sa dire cose carine", si è lamentata Marzoli prima di lasciare da solo Dal Moro.

I fan hanno assistito a tutta la lite tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip che, a differenza di quello che è accaduto in passato, stavolta non sembra così grave da mettere in discussione il rapporto.

Da quando sono usciti dalla casa più spiata d'Italia, gli "Oriele" non hanno mai fatto annoiare né i loro sostenitori né gli appassionati di Gossip: in neppure tre mesi, infatti, i due si sono mollati e ripresi almeno un paio di volte e sempre documentando ogni loro mossa sui social network.

L'ultima rottura risale all'inizio di luglio quando, dopo una furiosa lite in Sardegna, il veneto ha deciso di mettere un punto alla relazione nata tra le mura di Cinecittà comunicandolo con un tweet pungente: "La storia è finita, non ci sono margini per un ritorno".

A distanza di una decina di giorni, però, Daniele e Oriana sono riapparsi insieme e più uniti che mai.