Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda venerdì 28 luglio su Canale5, Behice frugherà nella camera di Fikret e scoprirà una verità sconcertante sul suo conto.

Successivamente il signor Yaman deciderà di far circoncidere il figlio di Zuleyha contro il volere della madre e quando Yilmaz lo apprenderà lo scontro sarà inevitabile. Tuttavia, la vicenda finirà nei peggiori dei modi in quanto il piccolo si ferirà con un'arma da fuoco [VIDEO]e verrà trasportato urgentemente in ospedale.

Behice scopre che il vero nome di Fikret è Tashin Olmez

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, la zia di Mujgan continuerà a credere che Fikret sia un impostore in cerca dell'eredità di Fekeli e farà di tutto per smascherarlo.

Per questo motivo, la donna penserà bene di sfruttare l'assenza del nipote di Ali Rahmet per entrare nella sua camera e frugare tra i suoi oggetti personali. In tal modo, la signora Behice scoprirà che i suoi sospetti erano fondati: l'uomo non è chi dice di essere, il suo vero nome è Tashin Olmez.

Nel frattempo, Demir deciderà di far circoncidere il piccolo Adnan, nonostante Zuleyha si dichiari contraria a tale operazione. Anche Hunkar proverà a far riflettere suo figlio, ma il suo tentativo risulterà vano poiché l'uomo non sembrerà voler cambiare idea.

Adnan si ferisce con un'arma da fuoco e va in ospedale

Nella parte finale della puntata di Terra amara, Yilmaz scoprirà che Demir vuole far circoncidere Adnan così si precipiterà a villa Yaman per fermarlo dal suo intento e gli dirà che essendo il padre biologico del bambino spetta a lui decidere le questioni che riguardano suo figlio.

A questo punto, la situazione sarà molto delicata e lo scontro sarà inevitabile.

Tuttavia, proprio durante una colluttazione tra i due, Adnan prenderà un'arma da fuoco lasciata incustodita da Demir e si ferirà accidentalmente, così verrà trasportato urgentemente in ospedale.

Riassunto della puntata precedente di Terra amara

Nella puntata precedente di Terra amara, in onda giovedì 27 luglio, Zuleyha chiede il divorzio a suo marito, ma lui si mostra furioso dinanzi alla richiesta della donna e nega assolutamente tale possibilità.

Inoltre Demir fa sapere a sua moglie che continua a considerare Adnan come suo figlio, anche se ora Yilmaz è a conoscenza della verità sulla paternità del piccolo.

Intanto anche Yilmaz chiede a Mujgan il divorzio, ma la dottoressa mette in chiaro che non vuole che suo figlio Kerem Ali cresca con due genitori separati.