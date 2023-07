L'appuntamento con Terra Amara prosegue nella settimana 24-30 luglio con nuove puntate inedite che si preannunciano dense di colpi di scena e sorprese.

Spazio in primis alle sorti del piccolo Adnan: il bambino si ritroverà vittima di un terribile incidente che potrebbe avere delle conseguenze fatali sulla sua vita.

Intanto Behice continuerà ad avere dei dubbi nei confronti di Fikret e, per questo motivo, deciderà di andare fino in fondo per scoprire come stanno le cose.

Yilmaz e Demir ai ferri corti per Adnan: anticipazioni Terra amara al 30 luglio

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra amara rivelano che il clima tra Demir e Yilmaz non sarà affatto dei migliori e il motivo sarà legato al piccolo Adnan.

Demir, pur consapevole del fatto di non essere il vero padre del bambino, continuerà a prendere delle decisioni sul suo futuro, nonostante il parere contrario di Zuleyha.

Una di queste riguarda la circoncisione del bambino: Demir, incurante del no della mamma di Adnan, deciderà di organizzare una cerimonia per effettuare l'operazione.

Tale scelta, però, finirà per scatenare l'ira di Yilmaz: il vero padre di Adnan non intende farla passare liscia a Demir, motivo per il quale deciderà di andare alla villa per poterlo affrontare in prima persona.

Adnan rischia di morire: anticipazioni Terra amara al 30 luglio

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara fino al 30 luglio 2023, rivelano che tra i due nascerà uno scontro particolarmente acceso, dove arriveranno quasi alle mani.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché durante questo scontro, Demir lascerà incustodita una delle sue pistole all'interno della villa.

Il piccolo Adnan, credendo si tratti di un giocattolo, la prenderà e senza volerlo premerà il grilletto. In questo modo, quindi, il bambino si sparerà da solo con l'arma da fuoco e si ferirà seriamente.

Lo sparo riecheggerà all'interno della villa e quando Zuleyha scoprirà che suo figlio è in pericolo di vita, finirà per perdere il controllo.

Adnan viene operato d'urgenza: anticipazioni Terra amara al 30 luglio

Gli spoiler della fortunata soap opera pomeridiana di Canale 5 rivelano che, a quel punto, il bambino verrà portato in ospedale e sottoposto ad un delicato e immediato intervento, col quale proveranno a salvargli la vita.

Zuleyha, però, chiederà che suo figlio non venga toccato da Mujgan: teme che la dottoressa possa non adempiere al suo compito e, trattandosi del figlio della sua rivale, possa fargli ulteriormente del male.

Intanto, le condizioni di salute del bambino appariranno sempre più preoccupanti: Adnan potrebbe non farcela e rischiare così la morte.