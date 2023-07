Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Terra Amara, incentrata sull'amore, la vita e le vicissitudini di una donna di nome Zuleyha Altun. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 23 al 28 luglio 2023, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10 circa.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla mancata fuga di Yilmaz e Zuleyha, sulla furia di Demir nei confronti della moglie, sul tentato omicidio di Yilmaz ai danni di Hunkar e sul ferimento di Adnan.

Demir scopre il segreto di Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara ci segnalano che Yilmaz e Zuleyha saranno sul punto di partire alla volta della Germania con i loro bambini, ma Demir gli impedirà di realizzare i loro sogni. L'uomo, infatti, bloccherà Zuleyha in tempo, impedendole di raggiungere Yilmaz. Demir condurrà la moglie da Sevda dove lascerà i bambini per poi mandarla via. Nel frattempo, Yilmaz si convincerà che ad aver informato Demir sia stata Hunkar e le chiederà spiegazioni dopo averla portata in una baracca. Lì, l'uomo la minaccerà con una pistola per poi fermarsi in tempo prima di spararle. Dopo aver cercato di far capire a Yilmaz che non è stata lei a fare la spia, Hunkar tornerà alla villa e si imbatterà in Zuleyha, furiosa e convinta anche lei che li abbia traditi.

Nel frattempo, Sevda origlierà di nascosto una discussione fra Dermir e Sermin, scoprendo che è stata quest'ultima a fare la spia. Più tardi, Hunkar si recherà a casa di Sevda a prendere i figli di Zuleyha per riportarglieli chiedendo a Demir di porre fine ad ogni discussione in famiglia.

Mujgan rifiuta la proposta di Yilmaz

Dopo aver riabbracciato i figli, Zuleyha si calmerà avendo saputo da Sevda che è stata Sermin a tradirli.

Fekeli rimprovererà aspramente Mujgan e Behice, senza sapere che gli uomini di Ankara stanno progettando il suo omicidio. Zuleyha ed Yilmaz si incontreranno e decideranno di abbandonare l'idea di fuggire per rimanere a Cokurova e chiedere il divorzio. Dopo aver saputo le intenzioni del marito, Mujgan si rifiuterà di acconsentire al divorzio perché non vuole che suo figlio viva le stesse esperienze che ha vissuto lei con dei genitori divorziati.

Alla tenuta Yaman, Demir annuncerà a Zuleyha che mai e poi mai acconsentirà al divorzio. Gaffur inizierà a parlare male in giro di Rasit, nonostante Saniye pensi che sia un bravo lavoratore. Behice e Sermin si convinceranno che il nipote di Fekeli, Fikret stia nascondendo qualcosa. Dello stesso avviso non sarà Mujgan che si confiderà con lui.

Demir deciderà di far circoncidere Adnan contro la volontà di Zuleyha. Yilmaz lo verrà a sapere e si precipiterà alla tenuta, finendo per litigare con il suo rivale. Nel corso della discussione, Adnan prenderà una pistola e si sparerà accidentalmente.