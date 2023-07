Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha si ritroverà a dover affrontare la drammatica morte di Yilmaz.

Un momento particolarmente doloroso nella vita della protagonista femminile della soap opera turca che sta appassionando il pubblico Mediaset che, a distanza di tempo da quell'addio, si renderà conto che il suo cuore è appartenuto sempre e solo al padre di suo figlio Adnan.

Zuleyha seppellisce Yilmaz: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime nuove puntate di Terra amara in programma su Canale 5, rivelano che Zuleyha dovrà dire addio per sempre al suo amato Yilmaz.

La morte dell'uomo sarà uno dei colpi di scena di questa terza fortunatissima stagione, che sta ottenendo ottimi ascolti nella fascia pomeridiana.

Yilmaz morirà in seguito ad un drammatico incidente stradale che si rivelerà fatale e lo porterà via per sempre dai suoi affetti più cari.

Un grande dolore per Zuleyha che, di punto in bianco, si ritroverà a seppellire il corpo del grande amore della sua vita e per lei non sarà affatto facile andare avanti e provare a voltare pagina.

La nuova vita di Zuleyha dopo l'addio a Yilmaz: anticipazioni Terra amara

La protagonista femminile della soap ci proverà assieme a Demir, il primo marito: tra i due ci sarà un ritorno di fiamma che, tuttavia, si rivelerà particolarmente problematico.

Anche in questo caso, però, le cose non andranno nel migliore dei modi: Demir verrà rapito da alcuni banditi all'interno della villa e, da quel momento, si perderanno definitivamente le tracce per diverso tempo.

Nessuno saprà che fine abbia fatto il ricco imprenditore Yaman, fino a quando non arriverà la notizia del ritrovamento del suo corpo senza vita.

Intanto, però, Zuleyha conoscerà un altro uomo: trattasi di Hakan, che arriverà nel corso della quarta e ultima stagione di sempre di Terra Amara su Canale 5.

Zuleyha confessa di aver amato solo Yilmaz: anticipazioni Terra amara

Ebbene, col passare del tempo, il rapporto tra Zuleyha e Hakan si intensificherà sempre più, al punto che l'uomo confesserà di essersi innamorato.

Per Zuleyha non sarà una sorpresa: da tempo, infatti, aveva notato certi atteggiamenti in parte amorevoli da parte di Hakan, ma aveva sempre cercato di tenerlo distante.

La donna confesserà che, il motivo di questo distacco, è dovuto ancora ad Yilmaz, la persona che continua ad essere presente costantemente nella sua vita.

"Ho amato solo Yilmaz nella mia vita. Per me l'amore era lui", confesserà Zuleyha che sembrerà poco incline a concedersi una nuova chance in amore assieme ad Hakan. Cambierà idea nel corso della quarta stagione? Lo scopriremo prossimamente su Canale 5.