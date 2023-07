L'appuntamento con Un posto al sole prosegue nella settimana dal 7 all'11 agosto con le nuove puntate prima della pausa estiva, che potrebbero essere decisive per le vicende di Marina, Lara e Roberto.

Per i tre protagonisti della soap potrebbe arrivare il momento della resa dei conti finale e, finalmente, tutte le bugie sul conto del piccolo Tommy potrebbero prepotentemente venire a galla, scoperte da Roberto, mettendo così nei guai la perfida e astuta Lara Martinelli.

Lara rischia i guai nelle prossime puntate di Un posto al sole fino all'11 agosto

Nel dettaglio, le puntate di Un posto al sole in programma fino all'11 agosto 2023 saranno le ultime prima della pausa estiva prevista, come da tradizione, per due settimane.

Dal 14 agosto, infatti, andrà in onda l'album dei ricordi della soap opera che permetterà ai telespettatori di fare un tuffo nel passato. Per vedere in onda le nuove puntate, invece, bisognerà attendere fino agosto, quando riprenderà la consueta programmazione.

Ma questi ultimi episodi prima della sosta estiva di Ferragosto, potrebbero essere quelle decisivi per le vicende di Lara Martinelli. La dark lady della soap ha cercato in tutti i modi di portare avanti, indisturbata, il suo piano diabolico ai danni di Roberto, ma qualcosa potrebbe andare storto.

Marina pronta a smascherare le bugie di Lara nella soap Un posto al sole

Marina, infatti, continuerà a non arrendersi e deciderà di andare fino in fondo: il suo scopo è quello di riuscire a dimostrare che Lara non è stata sincera nei confronti di Ferri, ingannandolo con la storia del piccolo Tommaso.

Per la signora Giordano non ci sono dubbi sul fatto che Tommy non sia il figlio naturale di Lara e Roberto, motivo per il quale vuole portare alla luce la verità dei fatti.

In queste ultime puntate della soap opera serale di Rai 3, Marina potrebbe finalmente prendersi le sue soddisfazioni e togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

La signora Giordano, infatti, potrebbe finalmente entrare in possesso dei documenti in grado di smascherare le bugie della sua nemica e in tal modo provare a liberarsi per sempre di lei.

Roberto potrebbe scoprire la verità sulle menzogne di Lara nelle nuove puntate di Un posto al sole

Per Roberto Ferri, quindi, potrebbe essere in arrivo una clamorosa batosta prima della sosta estiva: l'uomo, dopo aver creduto che quel bambino fosse davvero suo figlio, si ritroverebbe a dover fare i conti con l'amara verità che lo metterebbe a durissima prova.

Per Ferri non potrebbe essere affatto facile accettare questa verità, dato che in questi mesi si è affezionato moltissimo a quel bambino, al quale ha voluto dare tutto il suo amore.

Quale sarà la reazione dell' imprenditore quando si renderà conto che è stato un piano architettato da Lara? Maggiori dettagli emergeranno nel corso delle prossime settimane.