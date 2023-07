Terra Amara continua a raccontare le vicende dei protagonisti di Cukurova e presto la situazione tra Zuleyha e Demir si capovolgerà.

Dopo la morte di Yilmaz, i due continueranno a vivere sotto lo stesso tetto, pur precisando che tra loro è finita. Quando Zuleyha sarà in pericolo, tuttavia, Demir correrà a salvarla e la donna si renderà conto di ricambiare l'amore di Yaman e lo stupirà con una dichiarazione, come mai aveva fatto prima.

Anticipazioni Terra amara: Demir in pena per Zuleyha sparita nel nulla

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che presto Zuleyha dovrà affrontare la tragica perdita di Yilmaz.

La donna potrà contare sulla vicinanza di Demir che non esiterà a dare a lei il posto che un tempo spettava ad Hunkar, a capo della tenuta. Nonostante il buon rapporto costruito con Demir, tuttavia, Zuleyha ci terrà a precisare che tra loro il matrimonio è finito e possono essere solo buoni amici. Yaman accetterà la scelta della donna, tanto che inizierà a frequentare Umit, un'affascinante dottoressa che saprà conquistare il suo cuore. Qualcosa, tuttavia, cambierà nuovamente le carte in tavola, perché Zuleyha sparirà nel nulla mettendo in allarme l'intera tenuta e in particolare Demir che lascerà la sua amante per correre a cercare la donna che ama da sempre.

Anticipazioni prossime puntate: Zuleyha salva grazie a Demir

Le prossime puntate di Terra amara vedranno sotto i riflettori la misteriosa sparizione di Zuleyha. Tutti saranno portati a sospettare che Fikret possa averle fatto del male.

Demir non si arrenderà e riuscirà a ritrovare Zuleyha. Si scoprirà che la donna era caduta in una trappola per orsi e sarà molto debole, sull'orlo dell'ipotermia.

Demir porterà Zuleyha in ospedale e Sevda, Sanye e Gulten saranno molto felici di riabbracciarla. Demir chiederà a sua moglie come mai si trovasse nella foresta, ma lei non ricorderà nulla delle ore prima dell'incidente. I medici rassicureranno Yaman sul fatto che è perfettamente normale una perdita di memoria in queste situazioni e che servirà solo un po' di tempo per riprendersi completamente.

In ospedale ci sarà una conversazione molto importante per Zuleyha e Demir.

Zuleyha ricambierà l'amore di Demir dopo tanta sofferenza

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Demir aprirà ancora una volta il suo cuore a Zuleyha: "Non potrei vivere se ti perdessi", le dirà. Questa volta, però, la donna non lo respingerà affatto e dopo averlo baciato lo stupirà ancor di più con le sue parole: "Ti amo anch'io". Zuleyha dirà per la prima volta a Demir di amarlo nello stesso modo in cui lui la ama, ma che ha avuto difficoltà ad ammetterlo. La donna dirà a suo marito che era molto gelosa quando dormiva fuori casa e Demir la ascolterà incredulo e in lacrime. Dopo tanti anni di sofferenza, Yaman sarà finalmente felice di pianificare il suo futuro con sua moglie e i bambini.