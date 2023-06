Terra Amara prosegue con nuovi appuntamenti e per i protagonisti di Cukurova ci saranno ancora molte emozioni. In futuro Demir, dopo i continui rifiuti di Zuleyha, conoscerà Umit, ma quando sarà in vacanza con lei succederà qualcosa che lo sconvolgerà. Zuleyha scomparirà nel nulla e tutti saranno in apprensione, compreso il marito che lascerà Umit per cercare la donna. Il primo sospettato sarà Fikret, ma l'uomo respingerà ogni accusa e alla fine Zuleyha verrà ritrovata in condizioni preoccupanti. Si scoprirà che la donna è caduta in una trappola per orsi e ci è rimasta tre giorni: a liberarla sarà Demir, che si renderà conto di amarla ancora.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha sparirà nel nulla

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che presto Zuleyha e Demir saranno marito e moglie solo sulla carta. I due andranno molto d'accordo, ma la donna sarà molto chiara e continuerà a rifiutarlo sentimentalmente. A quel punto Demir si lascerà andare con Umit, la nuova dottoressa dell'ospedale di Adana. Con lei Yaman si sentirà felice, tanto che deciderà di fare una vacanza per conoscerla meglio. Mentre Demir sarà lontano dalla villa, Zuleyha sparirà nel nulla e quando Yaman lo saprà lascerà Umit a casa e si precipiterà a cercare la moglie.

Anticipazioni prossime puntate: Demir correrà a cercare sua moglie

Le prossime puntate di Terra amara vedono al centro delle scene la sparizione di Zuleyha.

La donna è stata vista per l'ultima volta in azienda, quando ha sorpreso Fikret tra gli uffici e lo ha seguito fino al bosco. Sarà inevitabile sospettare che il nipote di Fekeli c'entri qualcosa con la scomparsa della donna, ma lui negherà ogni accusa. Fikret spiegherà allo zio di aver scambiato poche parole con Zuleyha e anche se ha allungato la mano verso il suo collo non è successo altro.

Fekeli manderà i suoi uomini in giro per il bosco alla ricerca di Zuleyha, ma la donna sembrerà sparita nel nulla.

Zuleyha sarà ritrovata in condizioni precarie

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Demir sarà disperato all'idea di perdere Zuleyha. Dopo due giorni senza notizie, la speranza di ritrovarla viva si farà sempre più flebile, ma Yaman non si arrenderà e con l'aiuto della polizia setaccerà la foresta.

I cani delle forze dell'ordine riusciranno a fiutare l'odore di Zuleyha e in questo modo la donna verrà ritrovata. Si scoprirà che la moglie di Demir è caduta in una trappola per orsi ed è rimasta lì per tre giorni senza mangiare e bere. Le condizioni di Zuleyha saranno precarie e al limite dell'ipotermia, ma presto si riprenderà. Demir non riuscirà a trattenere le lacrime vedendola e la prenderà subito in braccio per portarla in ospedale.