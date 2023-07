Nelle nuove puntate di Terra Amara la tensione non mancherà.

Zuleyha riceverà nel cuore della notte una telefonata che la farà trasalire. Dall'altro capo del filo c'è una persona che le dice di correre al mulino, visto che c'è stata una frana e due persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie.

Zuleyha si precipiterà fuori dalla villa, temendo il peggio. Peccato che non sappia che si tratti di una trappola organizzata da Vahap.

Nel frattempo, Mehmet sarà furioso con Fekeli, certo che sia stato lui a convincere Zuleyha a lasciarlo.

Terra amara nuove anticipazioni: Zuleyha soffre per il suo nuovo amore

Nei prossimi episodi della soap opera, Zuleyha si troverà ad affrontare un periodo molto difficile della sua vita. Dopo aver perso Yilmaz, sarà costretta a rimboccarsi le maniche in seguito alla morte di Demir, in quanto dovrà prendere in mano le redini della grande azienda Yaman.

In città arriverà l'affascinante Mehmet, che si legherà molto a Zuleyha, entrando nella sua vita sia professionale che privata. Tuttavia, l'uomo nasconde una inaspettata verità: non è chi dice di essere, ovvero un pericoloso criminale ricercato dalla polizia. Il primo a insospettirsi sarà Fekeli, che inviterà Zuleyha a non fidarsi di lui.

Nelle trame della soap arriverà anche un nuovo antagonista, tale Vahap, che tramerà vendetta ai danni della famiglia Yaman e non solo.

Come svelano infatti le anticipazioni, anche Betul sarà in pericolo. La giovane scamperà alla sua follia solo grazie a un'abile opera di convincimento, dopo che gli avrà assicurato di non essere in possesso della registrazione di Fikret che lo incastra. Ma la giovane non sarà l'unica a essere nel mirino di Vahap.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha si allontana dalla villa nel cuore della notte

Gli spoiler turchi di Terra amara raccontano che Vahap metterà in atto la sua vendetta per fare del male a Zuleyha, facendola finire in una trappola.

Vahap farà in modo che Zuleyha venga contattata nel cuore della notte per avvisarla che due uomini sono rimasti intrappolati sotto le macerie, a causa di un incidente al mulino.

Preoccupata per le loro sorti, Altun lascerà immediatamente la villa, ignara del pericolo al quale sta andando incontro.

Nessuno si accorgerà della sua assenza, cosa che renderà la situazione ancora più complicata. Che cosa sta tramando Vahap alle spalle di Zuleyha? Ci sarà lui con i suoi uomini ad attenderla al mulino?

Per scoprire che cosa accadrà non resta che attendere le nuove puntate della soap opera, che continueranno anche dopo l'estate fino a buona parte del 2023, quando ci sarà il gran finale di questa amatissima soap opera.