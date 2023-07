My home my destiny, la nuova serie turca in onda su Canale 5, sta appassionando i telespettatori. La protagonista è Zeynep, interpretata da Demet Ozdemir. La donna, divisa tra la famiglia adottiva e quella d'origine, ha preso la decisione di sposare Mehdi Karaca, l'uomo più ambito del suo quartiere originario. Un matrimonio voluto fortemente da sua madre e da quella di Mehdi. La giovane Gosku non sarà per nulla felice di sposare un uomo che per lei è ancora uno sconosciuto, ma per accontentare la madre accetterà. Le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che Zeynep cadrà nello sconforto dopo aver capito che l'uomo che avrà appena sposato è molto violento.

Trame My Home My Destiny, prossime puntate: Zeynep si rifugia in casa dei suoi genitori adottivi

Prima di scappare nel suo quartiere d'origine, Zeynep ha chiuso la sua relazione con Faruk, un ragazzo di buon famiglia intenzionato a sposarla. La ragazza ha raccontato all'ex una serie di scuse per sottrarsi alle nozze con lui. Nelle prossime puntate, però, Zeynep convolerà a nozze con Mehdi, ma dopo aver pronunciato il fatidico sì si renderà conto che il neo marito è un uomo violento. Zeynep si rifugerà in casa dei genitori adottivi, dove poco dopo incontrerà Faruk, che sarà sorpreso e turbato quando la vedrà in abito da sposa.

Faruk capirà che Zeynep gli ha mentito quando gli ha comunicato di non volerlo sposare perché interessata a proseguire al meglio la sua carriera da avvocato.

Durante l'accesa conversazione tra Faruk e Zeynep arriverà in casa Mehdi alla ricerca della sua sposa. Vedendo la donna in compagnia dell'ex fidanzato, perderà la testa e accecato dalla gelosia colpirà Faruk violentemente.

Zeynep Gosku potrebbe scoprire della relazione tra Mehdi e Benal

Le trame di My home my destiny provenienti dalla Turchia rivelano che Mehdi, prima d'invaghirsi della figlia di Sakine, ha intrattenuto una relazione clandestina con Benal.

Quest'ultima, una giovane vedova del quartiere, sperava prima o poi di convolare a nozze proprio con Mehdi. La scelta di quest'ultimo di non sposarla non la renderà di certo felice. Prima delle nozze tra Zeynep e Mehdi, Benal cercherà di convincere quest'ultimo a non sposarsi, ma senza alcun successo.

Benal potrebbe cercare vendetta e prendersela proprio con la giovane Gosku. Dall'altro lato la figlia adottiva di Nermin ed Ekrem non immaginerà minimamente che la sua vicina di casa fosse l'amante di Mehidi.