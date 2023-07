Tina Cipollari sarà oppure no nel cast dell'edizione 2023/2024 di Uomini&Donne? Da settimane i fan si interrogano sul futuro dell'opinionista, soprattutto a fronte dei tanti cambiamenti che Pier Silvio Berlusconi sta apportando ai programmi di punta della rete che gestisce. Alessandro Rosica ha usato Instagram per far sapere che il dating-show non potrebbe mai fare a meno della bionda vamp, cosa che lei stessa ha indirettamente confermato nel corso di un evento al quale ha partecipato di recente.

Aggiornamenti sulla protagonista di U&D

Quando manca circa un mese all'inizio delle registrazioni della nuova edizione di U&D (le prime si svolgeranno l'ultima settimana di agosto, probabilmente da lunedì 28), in rete si parla ancora con insistenza del futuro di una storica protagonista del cast.

Da quando Pier Silvio Berlusconi ha iniziato a modificare le linee guida delle trasmissioni Mediaset, in tanti hanno temuto per la riconferma di Tina Cipollari nel dating-show: visto che il "capo" pretende meno trash e più emozioni, molti fan hanno ipotizzato un allontanamento della vamp che è nota soprattutto per le sue sfuriate davanti alle telecamere.

A rassicurare il pubblico, però, in queste ore ci hanno pensato sia un famoso esperto di Gossip che la diretta interessata: la collega di Gianni Sperti, infatti, ha rilasciato interessanti dichiarazioni su quello che farà al termine dell'estate.

Il parere di chi guarda U&D

Quando al Pride Village di Padova (dove è stata ospite lo scorso weekend) le hanno chiesto se sarà ancora opinionista di U&D, Tina ha risposto: "Se lascerò la trasmissione?

Assolutamente no".

"Le voci ci sono e ci saranno sempre, ma io non ho ricevuto nessun avviso quindi penso di esserci ancora", ha concluso la romana davanti ai suoi fan.

Anche Alessandro Rosica ha smentito i rumor che circolavano nei giorni scorsi su Cipollari e su una sua possibile non riconferma nel cast 2023/2024 del format condotto da Maria De Filippi.

In una Stories che ha postato su Instagram il 24 luglio, infatti, l'esperto di gossip ha spiegato: "Tina non la manderanno mai via, è il 40% del programma".

Chi va e chi resta a U&D

Se la riconferma di Tina Cipollari è pressoché certa, quella di altri veterani del cast ancora no.

Stando alle indiscrezioni che circolano in rete nelle ultime settimane, alcuni cavalieri come Elio e Riccardo potrebbero non partecipare a U&D 2023/2024.

Il litigioso Servo non rientrerebbe più nei piani della redazione (e dei dirigenti Mediaset che vorrebbero ridurre al minimo gli scontri e le discussioni davanti alle telecamere), mentre Guarnieri sarebbe fuori a causa delle recenti segnalazioni che lo vorrebbero in coppia con una concittadina di nome Gabriella.

Anche Armando Incarnato è finito al centro del gossip per una presunta frequentazione con una ragazza, ma a differenza del "collega" pugliese non è ancora stato fotografato o avvistato in teneri atteggiamenti con nessuna.

Sul fronte dame, invece, sembra sempre più vicino il ritorno nel parterre di Isabella Ricci: la donna si è separata da Fabio Mantovani all'inizio di giugno e pare sia già pronta a rimettersi in gioco nella stessa trasmissione che l'ha resa popolare un paio d'anni fa. Gemma Galgani, infine, si sta preparando per partecipare alla quattordicesima edizione consecutiva del format di Canale 5, anche perché pare che l'estate non le abbia regalato nessun amore.