Quando manca poco più di un mese all'inizio delle registrazioni di Uomini e donne 2023/2024, in rete circolano diverse indiscrezioni sul cast che la redazione sta mettendo su proprio in queste settimane. Il parterre Over, ad esempio, potrebbe perdere alcuni suoi storici protagonisti: Riccardo e Armando sarebbero a rischio partecipazione perché si sarebbero fidanzati, mentre Elio non rientrerebbe più nella lista dei "preferiti" degli autori. Per quanto riguarda le dame, invece, la rivista Nuovo Tv sostiene che Gemma starebbe aspettando con ansia il ritorno in studio di Isabella per un confronto.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Le puntate dell'edizione 2023/2024 di Uomini e Donne saranno trasmesse su Canale 5 a partire dall'11 settembre, ma già tra qualche settimana circoleranno le prime anticipazioni sul cast e sulle dinamiche con le quali il dating-show esordirà sul piccolo schermo.

Nell'attesa che il pubblico in studio sveli i nomi dei protagonisti della nuova stagione dei troni Classico e Over, sul web impazzano interessanti indiscrezioni su chi potrebbe non essere riconfermato al rientro dalle vacanze.

Il 22 luglio, ad esempio, alcuni siti di Gossip ipotizzano addirittura tre addii al parterre: Riccardo Guarnieri, ad esempio, potrebbe lasciare il programma a fronte delle recenti segnalazioni che lo vorrebbero felicemente fidanzato con una giovane di nome Gabriella.

Le segnalazioni sui 'veterani' di Uomini e Donne

Un altro storico cavaliere che a settembre potrebbe non figurare più nel parterre, è Armando Incarnato che è finito al centro del gossip per un presunto nuovo flirt e questo potrebbe ostacolare la sua riconferma nel cast di Uomini e Donne.

Voci ancora tutte da confermare, infatti, sostengono che il volto del Trono Over starebbe frequentando la stessa persona da oltre un mese, una specie di relazione esclusiva che per ovvi motivi è tenuta lontana dai social e da qualsiasi altro tipo di esposizione mediatica.

A lasciare il dating-show di Canale 5, però, potrebbe essere anche Elio Servo: l'imprenditore che prima della pausa estiva ha dato vita a lunghi e furiosi litigi con Tina Cipollari, infatti, rientrerebbe nella lista dei cavalieri che non sarebbero certi di partecipare alle registrazioni di fine agosto. L'uomo, in particolare, si dice che potrebbe essere lasciato a casa dalla redazione proprio per evitare nuovi scontri con l'opinionista davanti alle telecamere.

Il rumor sul futuro di Isabella a Uomini e Donne

Sul fronte dame, invece, la rivista fa sapere che sarebbe sempre più probabile il ritorno di una protagonista che negli ultimi mesi è stata al centro del gossip per la fine del suo matrimonio con un cavaliere conosciuto sotto i riflettori.

I giornalisti, infatti, sostengono che Isabella Ricci potrebbe riprendere posto nel parterre di Uomini e Donne già dall'ultima settimana di agosto, e magari dopo essersi confrontata in studio con l'ex marito Fabio Mantovani.

Altre voci, invece, fanno sapere che Gemma Galgani non vedrebbe l'ora di ritrovarsi faccia a faccia con quella che nel recente passato è stata la sua antagonista televisiva numero uno: lo scopo della torinese sarebbe quello di parlare con la "collega" e sottolineare quanto il suo modo di approcciarsi all'amore sia migliore sotto tanti aspetti.

Ancora nessuna novità, infine, sul chiacchierato ma mai confermato ritorno in studio di Giorgio Manetti: lo storico ex della 73enne si è detto disponibile a rientrare nel cast del dating-show, ma gli addetti ai lavori non si sono ancora esposti su questa dinamica che interesserebbe a più spettatori.