Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste fino al 4 agosto in prima visione assoluta su Rai 3, rivelano che Nunzio si ritroverà a passare una notte di intimità con Ada.

Intanto Marina deciderà di non arrendersi: vuole scoprire la verità sul conto di Lara e smascherare le bugie che la donna sta raccontando sul conto del piccolo Tommaso, vittima innocente del piano diabolico dell'ex compagna di Roberto Ferri.

Nunzio e Ada a letto insieme: anticipazioni Un posto al sole al 4 agosto 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole previste fino al 4 agosto su Rai 3, rivelano che Nunzio passerà una notte in compagnia di Ada.

I due finiranno a letto insieme e si lasceranno andare alla passione travolgente: l'infermiera ammetterà di non essere affatto pentita di quello che è successo, augurandosi che la cosa possa nuovamente ripetersi in futuro.

Nunzio proverà ad essere gentile con Ada ma, in cuor suo, si renderà conto di pensare ancora a Rossella.

E, una volta arrivato al Caffè Vulcano, ecco che Nunzio deciderà di raccontare a Samuel quanto è successo con Ada.

Rossella scopre che Nunzio è andato a letto con Ada: anticipazioni Un posto al sole

Samuel accoglierà lo sfogo del suo amico, ma non potrà non pensare al fatto che sia estremamente strano: ipotizzerà, quindi, che Nunzio stia pensando ancora alla sua ex Chiara.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che, a quel punto, il cuoco del Caffè Vulcano deciderà di essere sincero e di ammettere di essersi invaghito di Rossella.

Nel frattempo, la dottoressa verrà informata dalla sua amica Ada sulla notte di passione vissuta con Nunzio: la reazione di Rossella non sarà delle migliori e non potrà nascondere la sua amarezza.

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole fino al 4 agosto, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Roberto.

Marina non si arrende e vuole incastrare Lara: anticipazioni Un posto al sole al 4 agosto

In vista del battesimo del piccolo Tommaso, Ferri si renderà conto di provare un amore sempre più forte nei confronti di quel bambino che ha saputo stravolgergli la vita in meglio.

Marina, però, non avrà alcuna intenzione di arrendersi: la dark lady della soap opera serale trasmessa su Rai 3, si ritroverà a prendere in mano le redini della situazione e questa volta vorrà andare fino in fondo per smascherare le bugie di Lara.

Secondo la Giordano, Tommaso non è il figlio di Lara e Roberto: per questo motivo, quindi, vuole far emergere la verità dei fatti e dimostrare pubblicamente a tutti che la sua rivale ha soltanto ingannato e preso in giro tutti, con questa finta e triste storia.