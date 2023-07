In My home my destiny la verità sul rapporto che in passato c'è stato tra Mehdi e Benal verrà presto a galla. Sarà lo stesso ragazzo a rivelare la cosa alla moglie, ma il tutto farà sorgere dei dubbi a Zeynep: Benal è incinta di un uomo sposato e che non la vuole più, è possibile che il padre del bambino sia proprio Mehdi? L'intuizione della ragazza non è sbagliata, ma Benal proverà a farle credere il contrario.

Mehdi scopre che Benal è l'infermiera personale di Nermin

Zeynep riceverà una telefonata allarmante da parte della madre adottiva Nermin: Ekrem la sta tradendo e a bisogno di parlarle.

Così con Mehdi correranno subito a casa sua, ma sarà proprio qui il ragazzo che farà una scoperta che lo lascerà basito: Benal lavora a casa della signora Nermin. È stata Zeynep a offrirle il lavoro anche perché la madre, ora che lei non vive più in quella casa, sta sempre da sola e visto che le sue condizioni di salute non sono ottime, Zeynep ha deciso di affidarle un'infermiera 24 ore su 24. In più è una condizione ottimale per Benal, visto che è incinta.

Mehdi non riuscirà a capire perché Benal ruoti intorno a Zeynep, non sa che le due in realtà hanno un legame e che la moglie la sta aiutando vista la gravidanza, anche perché non è a conoscenza del fatto che l'ex sia incinta.

La rivelazione di Mehdi

A ogni modo Mehdi si preoccuperà: Benal potrebbe svelare a Zeynep il loro passato e non vorrà che con lei ci siano segreti, visto che ora prova dei sentimenti sinceri. Così la coppia si fermerà a casa della madre Nermin per la cena e poi anche a dormire. Quando saranno in camera da letto, lui le farà una confessione.

Visto che si sono promessi di dirsi reciprocamente la verità, le rivelerà che le sta omettendo qualcosa, quindi è come se le stesse dicendo una bugia, per questo le confesserà: "Benal è la mia ex, in passato abbiamo avuto una relazione".

Zeynep affronta Benal

Zeynep rimarrà di stucco: "Mi stai prendendo in giro, come hai potuto nascondermi una cosa del genere".

Scapperà dalla stanza e andrà subito da Benal con l'intenzione di affrontarla, ma quando la vedrà accarezzarsi la pancia esiterà.

L'affronterà il giorno dopo, davanti alla madre Nermin e dopo che Mehdi deciderà di tornare a casa. "Hai da dirmi qualcosa legato a mio marito", le dirà Zeynep e Benal rimarrà a bocca aperta.

Benal giura che il padre del bambino non è Mehdi

A Benal non resterà che vuotare il sacco, anche perché Zeynep capirà che il padre del bambino è Mehdi, ma Benal mentirà: "Ti giuro che questo bambino non è di Mehdi. Se fosse veramente suo come riuscirei a guardarti negli occhi?".

Zeynep non saprà cosa pensare, allora Benal le proporrà di fare un test di paternità. Quale sarà la scelta della ragazza? Lei non vorrebbe farlo, ma la madre Nermin non sarà dello stesso pensiero.