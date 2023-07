Che cosa succede in Un posto al sole dopo che Manuel ha trovato l'arma nel borsone di zio Eduardo? Le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera raccontano che il figlio di Rosa sarà sempre più attratto da questo oggetto, che non smetterà di guardare e riguardare. Il piccolo sta passando molto tempo davanti ai videogiochi, saltando persino gli inviti al mare dell'amica Clara che, al contrario di Rosa, sta iniziando a capire che qualcosa non sta andando per il verso giusto.

Manuel ha declinato l'invito di scendere in spiaggia con la scusa di aver il timore di scottarsi troppo, quando in realtà non vedeva l'ora di restare da solo in casa per osservare da vicino ciò che ha trovato nel borsone dello zio.

La situazione si farà molto seria quando porterà la sua 'scoperta' a casa di Viola, così da condividerla con Antonio.

Eduardo verrà coinvolto in un'azione della polizia e Rosa, qualora venga scoperto, verrebbe sicuramente coinvolta in quanto complice. La sia posizione si farebbe complicata per quanto riguarda Manuel, che potrebbe esserle tolto dai servizi sociali. Di seguito, tutti i dettagli.

Un posto al sole anticipazioni: giochi pericolosi tra Manuel e Antonio

Nel dettaglio, nelle prossime puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3, Manuel non starà più nella pelle dopo aver trovato un giocattolo 'da grandi' nel borsone dello zio Eduardo. Preso dall'euforia, andrà a trovare Antonio e metterà entrambi in una situazione davvero pericolosa e difficilmente gestibile.

Nessuno, infatti, si accorgerà di ciò che manca dal borsone.

E così ecco che Manuel porterà l'arma da Antonio con l'innocente intenzione di condividere con lui questa scoperta che lo fa sentire grande. Che cosa succederà? Gli spoiler Upas svelano che tra i due bimbi ci sarà un litigio.

Intanto, Clara si allontanerà sempre di più da Eduardo, che non ha ascoltato i suoi consigli, restando nella malavita.

Le cose potrebbero prendere una piega decisamente inaspettata.

Rosa perde Manuel nelle prossime puntate di Un posto al sole?

La polizia terrà sotto stretta osservazione Eduardo e possiamo immaginare che venga scoperto. Ma non solo: Rosa, una volta che verrà a sapere in che guaio si è messo Manuel, difficilmente perdonerà il fratello, nonostante sia stata lei ad aiutarlo.

Il fatto di essere di fatto sua complice potrebbe ritorcersi contro di lei. Difficilmente i servizi sociali lascerebbero correre ciò che è accaduto e il futuro del piccolo Manuel sarà tutto da riscrivere. La povera Rosa potrebbe dunque perdere la custodia del figlio, cadendo in una profonda depressione e capendo quanto sia stata avventata la sua scelta di aiutare Eduardo.