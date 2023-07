La vicenda di Lara e del piccolo Tommaso è al centro delle puntate attuali di Un posto al sole. Adesso che Marina ha intuito la verità, gli spettatori sono in attesa di scoprire quale sarà la prossima mossa dell'imprenditrice per incastrare, una volta per tutte, Lara.

La sensazione è che questa vicenda possa protrarsi ancora a lungo, tuttavia come potrebbe Lara riuscire a farla franca anche stavolta? E cosa dicono le anticipazioni a riguardo? A seguire verrà analizzata l'intera vicenda per provare a dare una risposta.

Un posto al sole, Marina indaga su Tommaso

Con l'aiuto di Silvana (Anna D'Agostino), Marina (Nina Soldano) cercherà delle prove per smascherare Lara (Chiara Conti). Al momento l'imprenditrice ha, dalla sua, solo un materasso macchiato di sangue e un atto di nascita, contraffatto, insomma decisamente troppo poco per riferire i suoi sospetti a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Le anticipazioni rivelano però che l'imprenditrice Giordano si metterà subito alla ricerca di una prova schiacciante che inchiodi Lara definitivamente.

Upas, anticipazioni: Ida scopre il piano di Marina

Mentre Marina escogiterà un modo per incastrare Lara, quest'ultima non sospetterà minimamente di essere stata scoperta.

Martinelli inoltre avrà il suo bel daffare ad istruire Ida (Marta Anna Borucinska). La giovane si mostrerà infatti sempre più insofferente dinanzi alle regole stabilite da Lara. Per tenersela buona, Martinelli si troverà costretta a fare più di una concessione alla mamma di Tommy.

Tenersi buona Ida, si rivelerà un'ottima intuizione, poiché Lara in questo modo riuscirà a guadagnarsi la fedeltà della ragazza.

Le anticipazioni rivelano infatti che Marina proverà a sottrarre un oggetto al piccolo Tommaso, per analizzarne il dna, ma che sarà proprio Ida a scoprirla, andando subito ad avvisare Lara.

Lara riesce a ingannare tutti?

Non è chiaro se Marina si renderà conto di essere stata scoperta, ma Lara non ci metterà molto a capire le intenzioni della sua rivale e a mettersi in allerta.

La donna però potrebbe provare a usare questa nuova situazione a proprio vantaggio: potrebbe infatti manipolare il test del dna per far credere anche a Marina di essere la vera madre di Tommaso.

Se si trattasse di un test del dna legale, sarebbe impossibile per Lara ingannare qualcuno, dato che i campioni vengono prelevati da una terza persona che provvede a verificarne l’autenticità e la provenienza. Marina però non ha il tempo per richiedere un test legale e inoltre avrebbe bisogno del supporto di Roberto.

Sarebbe lecito quindi pensare che Marina voglia semplicemente inviare un oggetto di Tommy ad un centro di analisi privato. A questo punto a Lara basterebbe poco per contaminarlo col suo dna, per poi lasciarlo prendere all'imprenditrice Giordano senza che questa se ne renda conto.