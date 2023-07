Diverse novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole in programma dal 24 al 28 luglio sui teleschermi di Rai 3.

Le trame della soap opera segnalano che Marina Giordano apparirà pronta a tutto pur di smascherare Lara Martinelli. Per farlo, la donna deciderà di scoprire se Tommaso è davvero il figlio della rivale e di Roberto Ferri.

Anticipazioni Un posto al sole puntate dal 24 al 28 luglio

Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 24 a venerdì 28 luglio in prima visione tv rivelano che Marina sarà sempre più vicina a scoprire il segreto di Lara grazie alla complicità di Silvana.

La donna infatti cercherà le prove per dimostrare che Tommaso non è il figlio della rivale. Allo stesso tempo, Lara dovrà tenere a bada la vera madre del bambino, sempre più invadente nella sua vita privata.

Nel frattempo Manuela crederà di avere una chance per stare insieme a Niko e apparirà decisa ad unirsi alla vacanza dei Poggi nonostante la disapprovazione di Serena.

Giulia e Luca, invece, non potranno fare a meno di notare che Renato li guarda con sospetto.

Intanto Mariella cercherà di scuotere Cerruti dai suoi problemi amorosi se un incontro non cambiasse la situazione. Alla fine, la moglie di Guido cercherà di convincere il suo amico ad accettare la corte di Castrese.

Marina vuole scoprire se Tommaso è davvero il figlio di Roberto

Nelle prossime puntate di Upas, Lara sarà costretta a fare nuove confessioni ad Ida per tenerla legata a sé, mentre Marina apparirà sempre più determinata a scoprire se Tommaso è davvero il figlio di Roberto. Per fare ciò, la donna cercherà di procurarsi un giocattolo del bambino per sottoporlo al test del Dna, ma desterà i sospetti di Ida che deciderà di allertare Lara.

Salvatore, intanto, tornerà da Castrese dopo una vacanza a Ischia, mentre Raffaele e Renato faranno la pace.

Manuela sarà indecisa se partire o meno con la famiglia Poggi per la Sicilia. Samuel, invece, cercherà di evitare la compagnia di Micaela, se lei non giungesse a casa sua con un atteggiamento seducente. Il ragazzo a questo punto accuserà dei rimorsi di coscienza per il suo tradimento, tanto da cercare un amico con cui confidarsi.

Ada è innamorata di Nunzio

Ada, intanto, confiderà a Rossella di essersi innamorata di Nunzio, tanto da voler cercare la sua complicità per corteggiarlo.

Nel frattempo Alberto si lamenterà con Serena, visto che Micaela e Manuela non pagheranno l'affitto.

Il piccolo Antonio, invece, chiamerà l'amichetto Manuel per stare un po' in sua compagnia a casa del nonno. In questo frangente, il figlio di Viola farà vedere al suo amico una pistola esponendolo a un grave pericolo.