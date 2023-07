La puntata di Un posto al sole di martedì 11 luglio 2023 ha visto Viola protagonista, ma non solo. Rossella continua a tenere a distanza Nunzio, preoccupata dalla situazione in ospedale e dalle pressioni di Luca. Crovi è sempre dalla parte di De Santis, deludendo le aspettative della povera Ross, che si trova sola in trincea. Nel frattempo, Renato ha deluso il piccolo Jimmy ma Giulia è stata pronta a salvare la situazione come sempre.

Episodio Un posto al sole 11 luglio 2023: Viola, un continuo lamento

Il personaggio di Viola - interpretato benissimo da Ilenia Lazzarin - non è molto amato sui social.

Troppo buonista, eccessivamente 'perfettina' e spesso portata a ergersi paladina della giustizia, ispira poca simpatia. Viola è in crisi con Eugenio ma, invece di affrontare il problema con il diretto interessato, preferisce fuggire e trovare scuse. Quando incontra Damiano, va in brodo di giuggiole ma, anche in questo caso, non sia mai che si scomponga. Unico moto di vita nella puntata di oggi: ammettere che il suo matrimonio non è proprio al top, confidandosi con Raffaele. No Viola, ci vuole una mossa.

Voto: 4

Passiamo a Rossella, che se ci pensiamo bene, non è così diversa da Viola: mai uno sgarro, mai una botta di vita. Crovi l'ha stancata, la disprezza e non la considera. Come fa a stare con un uomo che preferisce entrare nelle grazie del primario a discapito del suo supporto?

Ora ha baciato Nunzio, ragazzo decisamente papabile, simpatico, alla mano, divertente e anche bello. Cosa volere di più? Invece no: prima lo respinge, poi fa da Cupido in maniera imbarazzante e fastidiosa, per poi struggersi in silenzio. Anche in questo caso, non ci siamo.

Voto: 5

Un posto al sole 11 luglio, la puntata: Renato uno di noi

Non c'è nulla da fare, Renato resta e resterà sempre uno dei personaggi più amati di Un posto al sole. Con la sua simpatia e i modi goffi piace tantissimo al pubblico, che lo vorrebbe molto più presente nelle puntate. Dopo i bagordi al Caffè Vulcano si è sorbito pure un ricovero e la ramanzina di Luca.

Come se non bastasse, dovrà anche accettare l'idea di vedere Giulia al fianco di De Santis, dopo che si trasferirà alla terrazza. Paperino della situazione, ma fantastico, uno di noi.

Voto: 10

Giulia, ovviamente, salva sempre la situazione. A proposito della signora Poggi, nelle prossime puntate si lascerà andare con Luca, chissà che si decida a viversi la felicità che merita, senza farsi troppi problemi legati all'età.

Voto: 8