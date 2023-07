Cosa succede nei prossimi episodi di Beautiful in onda la settimana 24-30 luglio 2023 su Canale 5? Finn è vivo e Li, la sua madre adottiva, si prende cura di lui. Steffy, affranta dal dolore, prende una decisione che spezza il cuore a Liam ma che tranquillizza Hope. Intanto, Eric dichiara il suo amore a Donna mentre Ridge e Brooke tornano a essere una coppia dopo la confessione di Sheila.

Questo e molto altro ancora nelle trame della soap opera, di seguito i dettagli.

Beautiful anticipazioni luglio 2023 su Canale 5: le news su Finn

Ormai è ufficiale, Finn è vivo e avrà un ruolo fondamentale nelle nuove puntate di Beautiful in onda su Canale 5.

Steffy pensa a lui e non sa come gestire la sua vita da vedova. Non sa che suo marito è vivo e che è curato amorevolmente da Li, la madre adottiva. Nella clinica privata nella quale l'ha portato, Li si occupa giorno e notte di lui, nella speranza che non si imbatta in Sheila.

Le condizioni di Finn sono ancora molto gravi e Li gli parla in ogni istante, promettendogli che presto avrà indietro la sua vita, con Steffy, Kelly e Hayes. Finn sembra ascoltarla e inizia a muovere il suo corpo, segno che c'è una concreta possibilità che possa riprendersi.

Donna chiede a Erik di lasciare Quinn

Continuando con le anticipazioni di Beautiful degli episodi in onda dal 24 al 30 luglio, Eric confesserà a Donna di non volere che la loro storia finisca.

Lei è al settimo cielo, finalmente ha riconquistato l'uomo che ama e così gli chiede di lasciare Quinn. Proprio nello stesso momento, Carter spiazza Quinn dicendole di essere pronto ad avere una famiglia con lei. Che cosa farà la bella Fuller? Almeno per il momento, rimarrà fedele a Eric.

Brooke e Ridge si riappacificano dopo l'ammissione di Sheila, colei che ha scambiato le bottiglie di alcolico durante la notte di Capodanno.

Deacon è deluso dalla decisione di Brooke, ma non può fare altro che accettare la situazione.

Beautiful trame 24-30 luglio 2023: Steffy deve dire qualcosa a Liam

Liam va a casa di Steffy per accertarsi che la convalescenza proceda per il meglio, ma sarà uno dei giorni più difficili per lui. Come svelano infatti le nuove anticipazioni di Beautiful, Steffy una crollo emotivo piuttosto importante e comunica a Liam di aver deciso di andare a Parigi con i suoi figli, ancora non sa per quanto tempo.

La speranza di Steffy è quella di riuscire a voltare pagina e di dare un senso al suo dolore per la perdita di Finn. Peccato che l'uomo che ama e che crede morto sia molto più vicino di quanto possa pensare, accudito giorno e notte da Li, pronta a proteggerlo dalle grinfie della pazza Sheila, che presto tornerà in circolazione più vendicativa che mai.