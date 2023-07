Le anticipazioni sulle prime registrazioni di Uomini e donne rivelano che la trasmissione di Maria De Filippi riprenderà a fine agosto e in studio tornerà Tina Cipollari.

Durante i primi appuntamenti ci sarà spazio per la presentazione dei nuovi tronisti ma potrebbero tornare anche alcuni volti di spicco della trasmissione. È questo il caso di Ida Platano che, a quanto pare, starebbe vivendo un periodo non facile assieme al suo compagno Alessandro Vicinanza.

Anticipazioni Uomini e donne: quando ci sono le prime registrazioni e quando inizia su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che le prime registrazioni di questa nuova edizione al momento sarebbero previste per il 30 e 31 agosto.

Sono queste le due giornate in cui i volti del trono classico e over dovrebbero tornare in studio per le riprese dei nuovi appuntamenti che occuperanno la prima settimana di programmazione del talk show.

La messa in onda della puntata inaugurale della nuova edizione è in programma per lunedì 11 settembre, come sempre nello slot orario che va dalle 14.45 alle 16:00 circa.

Uno slot decisamente fortunato per il programma che, in questi anni, ha permesso alla rete ammiraglia Mediaset di registrare ottimi ascolti in daytime, con punte del 29% di share.

Contrariamente alle voci e alle indiscrezioni di queste settimane legate ad una possibile uscita di scena di Tina Cipollari dal cast della trasmissione, alla fine non sarà così.

L'opinionista di Uomini e donne continuerà ad essere presente in studio, pronta a dare i suoi giudizi e i suoi commenti sulle vicende dei vari protagonisti del trono classico e over.

A quanto pare, però, quest'anno Tina sarebbe nel mirino di Pier Silvio Berlusconi: il vice-presidente Mediaset vorrebbe evitare la "deriva trash" che si è vista nel corso degli ultimi anni sulle reti del Biscione, motivo per il quale anche Uomini e donne potrebbe subire dei provvedimenti.

Ida Platano potrebbe ritornare nelle prime registrazioni di Uomini e donne 2023/2024

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le anticipazioni sulle prime registrazioni rivelano che potrebbe esserci spazio per il ritorno in studio di Ida Platano.

La dama siciliana, dopo l'uscita di scena dal programma con Alessandro, pare stia affrontando un momento di profonda crisi.

E, le riprese delle nuove puntate di Uomini e donne, potrebbero essere caratterizzate dal ritorno della coppia Ida-Alessandro.

I due, infatti, potrebbero raccontare al pubblico cosa sta accadendo e come si sta evolvendo la loro relazione, tracciando così un bilancio a distanza di un anno dal loro addio allo show di Canale 5.