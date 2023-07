Isabella Ricci si mostra in costume sui social e spiazza i tantissimi fan che la seguono e la supportano. In queste ore, l'ex dama di Uomini e donne trono over ha deciso di mostrarsi in bikini, ammettendo che avrebbe voluto farlo già in passato, ma di aver sempre temuto il giudizio delle persone che la seguono sui social.

Questa volta, però, Isabella è andata avanti per la sua strada del tutto incurante delle critiche ed ha scelto di mostrarsi in un video social in cui appare in bikini: "sono orgogliosa anche di tutta la pelle che cade" ha scritto in un post su Instagram.

L'ex dama di Uomini e donne, Isabella Ricci, si mostra in costume

Nel dettaglio, Isabella Ricci continua a essere una delle dame più amate di sempre tra quelle che sono comparse in questi anni nello studio di Uomini e donne.

Reduce dalla fine del suo "matrimonio lampo" con il cavaliere Fabio, l'ex volto del trono over in queste ore è riapparsa di nuovo sui social e lo ha fatto postando un video che non è passato inosservato.

Sì, perché questa volta Isabella ha scelto di mostrarsi ai fan in costume, incurante delle possibili critiche che sarebbero poi arrivate.

'Orgogliosa della pelle che cade', Isabella Ricci spiazza i fan (Video)

"Avevo sempre pensato di fare una foto in costume da bagno, ma poi mi aspettavo commenti", ha esordito Isabella nel suo video social.

"Adesso ho deciso che è il momento di farlo senza porsi alcun problema. Sono orgogliosa di come sono, sono orgogliosa della mia età, sono orgogliosa anche di tutta la pelle che cade e dei miei difetti", ha proseguito ancora l'ex volto di Uomini e donne su Instagram.

"Guardatevi sempre allo specchio con amore e fate un sorriso dedicato a voi, tutti i giorni", ha chiosato Isabella mandando un abbraccio a tutti i suoi sostenitori social.

Immediate le reazioni dei tantissimi fan che seguono e supportano Isabella sui social, i quali si sono complimentati con l'ex volto di Uomini e donne per la perfetta forma fisica che ha raggiunto alla sua età.

'Sei l'emblema della bellezza', i fan pazzi dello scatto in costume di Isabella

"Brava Isabella e complimenti per il tuo aspetto: è questo ciò che una influencer dovrebbe dire e fare sui social", ha commentato un utente su Instagram.

"Credo ti si possa definire l'emblema della bellezza senza tempo portata con gran classe, stile ed intelligenza. Sei bellissima in costume", ha scritto un altro utente complimentandosi con l'ex dama del trono over.

"Isabella cara, magari fossimo tutte come te. La pelle che cade è il simbolo di un tempo che corre ma che non consuma la vera bellezza", ha scritto un altro fan della dama.

"Sei una donna di una bellezza unica, chi commenta in maniera negativa lo fa solo per invidia", ha aggiunto ancora qualcun altro sui social.

"Che belle parole: ancora una volta dimostri di essere una grande donna, piena di valori umani", ha scritto un altro fan dell'ex dama di Uomini e donne.

"Sei una donna dal cuore enorme e non hai nulla da invidiare alle donne più giovani.

Sei la prova che gli anni passano per tutti, ma è sempre il cervello a fare la differenza", ha scritto un altro fan.

Dopo l'addio con Fabio, Isabella Ricci si rimette in gioco nel cast di Uomini e donne over?

Insomma, un vero e proprio successo questo video social in cui Isabella si mostra in costume e intanto fervono i preparativi per la prossima edizione di Uomini e donne.

Le ultime indiscrezioni rivelano che, dopo aver annunciato la fine del suo matrimonio con Fabio, Isabella potrebbe tornare a mettersi in gioco nel cast della trasmissione di Canale 5.

Lei stessa, in una delle sue ultime interviste, non ha escluso questa possibilità ammettendo che nel caso in cui dovesse arrivare la chiamata da parte di Maria De Filippi per un rientro nel cast over, non direbbe no.

Il ritorno della 'coppia' Gemma-Isabella nella prossima stagione di Uomini e donne?

Arriverà la fatidica chiamata da parte della conduttrice e del suo team? Lo scopriremo nel corso delle prime registrazioni di questa nuova stagione, in programma verso fine agosto.

In quel caso, Isabella avrebbe modo di rivedere la sua storia nemica e rivale, Gemma Galgani: la presenza della dama torinese nel cast della prossima stagione di Uomini e donne sarebbe praticamente certa.

Gemma tornerebbe così a mettersi in gioco dopo una serie di fallimentari conoscenze avvenute nel corso dell'ultima stagione del talk show, con la speranza, questa volta, di trovare la persona giusta che possa davvero rapirle il cuore.