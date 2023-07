Continua, su Canale 5, la programmazione quotidiana con Terra amara. I telespettatori che seguono la soap saranno venuti a conoscenza, grazie alle anticipazioni, dell'imminente morte di Yilmaz e delle conseguenze che questo evento avrà nel rapporto fra Demir e Zuleyha, che si allontaneranno sempre di più.

Immersa completamente dal dolore per la morte del suo grande amore, Altun sceglierà di proseguire a vivere nella tenuta Yaman per i figli. Tra Zuleyha e Demir, però, il rapporto sarà molto freddo e distaccato. La protagonista, però, non si attenderebbe mai ciò che sta per accadere: artefice di questo colpo di scena sarà la dottoressa Umit Kahraman.

Il nuovo personaggio femminile, interpretata dall'attrice Hande Soral, riuscirà a sconvolgere l'esistenza di Demir.

Terra amara, anticipazioni: clima teso fra Demir e Zuleyha

La dottoressa Kahraman ricoprirà il ruolo di direttrice dell'ospedale di Cukurova e sarà il personaggio della soap Terra Amara che complicherà molto la trama. Infatti Umit sarà in combutta con Fikret Fekeli per sedurre Demir. Insieme inganneranno l'imprenditore e la dottoressa tenterà di conquistarlo e provocare una rottura fra lui e Zulehya. Riguardo a Fekeli verrà scoperto che è il figlio illegittimo di Adnan Senior e, quindi fratellastro proprio di Demir.

Se da un lato la nuova direttrice dell'ospedale vivrà degli attimi di forte passione con l'imprenditore, d'altro canto non riuscirà a frenare i propri sentimenti nei suoi confronti, come invece, si era prefissata e, come aveva concordato con Fekeli.

Inoltre, quando si scoprirà che Behice è l'assassina di Hunkar e prenderà la decisione di suicidarsi pur di non terminare in prigione, la dottoressa Kaharaman invierà due gemelli preziosi in dono a Demir, nel corso dei funerali della donna.

Terra amara, i sospetti di Zulehya

La scatola che contiene il regalo, però, sarà trovata proprio da Zuleyha che, perciò, domanderà spiegazioni in merito a Demir.

La segretaria dell'imprenditore fornirà l'assist al marito della protagonista, che dichiarerà che i gemelli ricevuti non sono altro che un dono di un socio in affari. Soltanto successivamente, la segretaria rivelerà al diretto interessato la reale provenienza del regalo.

Quindi, per il momento, Zulehya non riuscirà a scoprire il tradimento di Demir.

Ciononostante i suoi sospetti saranno maggiormente insistenti anche a causa dei misteriosi atteggiamenti del marito che non sarà presente a casa nella notte in più di un'occasione. Per Zulehya, inoltre, sarà difficile accusare il coniuge in quanto non sentirà di essere nella posizione per poterlo fare.