Grande attesa per la prima registrazione di Uomini e donne 2023/2024, il talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi, confermato da settembre in poi su Canale 5.

La registrazione d'esordio della prossima stagione è prevista verso fine agosto e, come da tradizione, sarà quella incentrata sulla presentazione dei nuovi tronisti, che saranno quattro e che si metteranno in gioco per cercare la loro anima gemella in studio. Ci potrebbe essere anche il ritorno in studio, per un confronto dopo la separazione, di Isabella e Fabio.

Prima registrazione Uomini e donne 2023/2024: quando c'è e data di inizio in televisione

Nel dettaglio, le prime indiscrezioni sulla nuova stagione di Uomini e donne rivelano che, la prima registrazione del talk show potrebbe essere il 28 agosto e, nella stessa settimana, dovrebbe avvenire già anche la seconda registrazione della stagione.

Per vedere in onda i nuovi appuntamenti in tv, però, gli spettatori dovranno attendere ancora un po' di tempo. La prima puntata su Canale 5, infatti, è in programma lunedì 11 settembre, come sempre nello slot orario che va dalle 14:45 alle 16:10 circa, che tanta fortuna ha portato alla trasmissione nel corso di questi oltre vent'anni di programmazione quotidiana in daytime.

Le sorprese non mancheranno e, al centro della prima registrazione, ci sarà la presentazione dei nuovi 4 tronisti di questa edizione.

Quattro nuovi tronisti approdano nel cast di Uomini e donne 2023/2024

Due uomini e due donne si rimetteranno in gioco per cercare di trovare la loro anima gemella in studio e provare così a cercare la loro anima gemella.

I nomi dei nuovi tronisti, al momento, sono ancora top secret ma non mancano le indiscrezioni e i retroscena su chi potrebbe approdare in trasmissione. Tra i nomi circolati spicca quello di Carlo Alberto Mancini, il corteggiatore che lo scorso anno venne scelto da Nicole (la loro relazione, però, è durata circa un mese).

Non si esclude, poi, che Maria De Filippi e gli autori del talk show possano puntare anche su uno dei tentatori visti quest'anno a Temptation Island.

Isabella e Fabio, confronto nella prima registrazione di Uomini e donne?

Tuttavia, nel corso della prima registrazione di Uomini e donne potrebbe esserci spazio anche per un colpo di scena legato al trono over.

In studio, infatti, potrebbe tornare la coppia composta da Isabella e Fabio, reduci dalla separazione che li ha portati ad interrompere il loro matrimonio.

I due potrebbero essere protagonisti di un confronto in studio e svelare al pubblico i motivi che li hanno spinti a chiudere questo matrimonio in fretta e furia, a distanza di un anno dal fatidico "sì" pronunciato con rito civile.