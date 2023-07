Chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e donne che arriveranno in trasmissione dal prossimo settembre? I colpi di scena non mancheranno e, al centro dell'attenzione e delle dinamiche del talk show, ci saranno le vicende dei protagonisti pronti a mettersi in gioco per cercare ancora l'amore.

Diversi i nomi che sono circolati nel corso di queste settimane, tra cui quello della giovane Carola, reduce dalla fine della sua storia d'amore con Federico Nicotera.

Andrea Foriglio in lizza come tronista a Uomini e donne 2023/2024

Nel dettaglio, per la prossima edizione di Uomini e donne, Maria De Filippi continuerà a puntare sulle vicende dei protagonisti del trono classico, pronti ancora una volta a mettersi in gioco per cercare l'amore della loro vita.

Le sorprese non mancheranno dato che, al centro delle dinamiche del talk show, potrebbero esserci dei volti che in passato hanno già partecipato alla trasmissione di Canale 5.

E' questo il caso di Andrea Foriglio, il fisioterapista che quest'anno si era fatto conoscere durante il trono di Nicole Santinelli, conquistando non solo il gradimento della tronista ma anche quello del pubblico da casa che vorrebbe rivederlo sul trono a settembre.

Un nome che, sicuramente, metterebbe d'accordo i fan della trasmissione, molti dei quali sarebbero curiosi di rivederlo in azione nelle vesti di tronista a settembre.

Carola in lizza come tronista a Uomini e donne? Ecco la verità

Tra i nomi circolati in queste ultime ore, figura anche quello di Carola Viola Carpanelli, la ragazza reduce dalla fine della sua storia d'amore con Federico Nicotera.

Una love story che aveva fatto sognare i fan e gli spettatori del talk show, molti dei quali si dicevano speranzosi del fatto che i due potessero addirittura convolare a nozze insieme.

Alla fine, però, dopo solo tre mesi di frequentazione e convivenza post trasmissione, Carola e Federico si sono lasciati in maniera definitiva [VIDEO], prendendo due strade diverse.

Il nome di Carola viene dato in pole position come papabile tronista a settembre ma, a quanto pare, così non sarà: la ragazza, almeno nella prima parte della stagione, non figurerà nel cast di U&D.

Qualche nuovo tronista potrebbe arrivare da Temptation Island

Tra i nuovi tronisti, invece, potrebbero esserci alcuni dei volti visti questa estate a Temptation Island: non si esclude che, Maria De Filippi e i suoi autori, possano scegliere di puntare qualche ex tentatore del reality show delle tentazioni.

Come è già successo in qualche passata edizione di Uomini e donne, alcuni tronisti potrebbero arrivare proprio dal fortunato programma condotto da Filippo Bisciglia, premiato ancora una volta dal pubblico con ottimi risultati d'ascolto.

Per quanto riguarda gli opinionisti della prossima edizione del talk show dei sentimenti di Canale 5, non ci saranno modifiche e variazioni.

Gianni e Tina confermati come opinionisti in studio a U&D 2023/2024

Come è stato confermato da Maria De Filippi nel corso del finale della passata edizione, Gianni e Tina non rischiano il posto in studio.

Da questo punto di vista, infatti, la padrona di casa del talk show non avrebbe intenzione di modificare il parterre di opinionisti, ormai diventati due capisaldi della trasmissione del pomeriggio.

Gianni e Tina, con l'ausilio silente di Tinì, dal prossimo settembre continueranno a commentare le vicende dei protagonisti del trono classico e over, con la loro consueta ironia e quel pizzico di "perfidia" che serve a rendere particolarmente pepato il clima nello studio del talk show Mediaset.