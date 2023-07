Terra Amara prosegue con nuove ed emozionanti puntate, e le anticipazioni di venerdì 7 luglio annunciano che Zuleyha tornerà protagonista.

Appena si sentirà meglio, la moglie di Demir parlerà con Sabahattin e gli chiederà di intercedere affinché venga dimessa il prima possibile dall'ospedale. Zuleyha rivelerà a Gulten di avere un piano per cambiare la sua vita, e la domestica darà la sua disponibilità ad aiutarla.

Quando sarà alla villa, Zuleyha incontrerà Yilmaz con Adnan, e sarà la prima volta che i tre potranno stare insieme come una famiglia.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha sarà dimessa dall'ospedale

Le anticipazioni di Terra amara di venerdì 7 luglio riportano che Zuleyha starà meglio. La donna riceverà anche la visita del suo amico Sabahattin e Julide, tornati ad Adana dopo aver saputo del suo ricovero.

Zuleyha approfitterà della presenza del medico per chiedergli di intercedere affinché venga dimessa: rivedere i suoi bambini è l'unica medicina di cui ha bisogno. Quando la moglie di Demir resterà sola con Gulten, si confiderà con la sua amica. La domestica chiederà se abbia intenzione di rivelare a Demir che a sparare è stata Mujgan, ma Zuleyha avrà altri piani: "Non continuerò con la vita che conduco, ho bisogno del tuo aiuto".

Gulten darà alla signora Altun tutta la sua disponibilità.

Anticipazioni puntata di venerdì 7 luglio: Zuleyha emozionata nel vedere Yilmaz e Adnan insieme

La puntata di Terra amara che andrà in onda venerdì 7 luglio vedrà sotto i riflettori le dimissioni dall'ospedale di Zuleyha. La donna potrà tornare alla villa e riabbracciare i suoi figli dopo tanta sofferenza.

Yilmaz seguirà la donna da lontano, e quando vedrà che Demir e Hunkar stanno per lasciare la villa, parlerà con Gulten. La ragazza organizzerà un incontro per Yilmaz, Adnan e Zuleyha affinché recuperino il tempo perduto. Nel vedere l'uomo che ama con suo figlio, la signora Altun non potrà trattenere l'emozione che coinvolgerà anche Gulten.

Zuleyha avrà un piano per cambiare vita

Gli spoiler di Terra amara evidenziano che Yilmaz, Zuleyha e Adnan staranno per la prima volta insieme come una famiglia. L'uomo non riuscirà a smettere di baciare il suo bambino e si scuserà con Zuleyha per la reazione eccessiva avuta in ospedale qualche giorno prima.

La donna dirà a ad Akkaya che per lei il bambino si chiama Yilmaz: "È il mio Yilmaz, quando siamo soli lo chiamo così". Per i due innamorati sarà evidente la voglia di restare insieme, e il marito di Mujgan si chiederà come faranno a separarsi.

Zuleyha avrà un piano per sperare in una vita felice con il suo Yilmaz, ma chiederà all'uomo molta prudenza: "Dobbiamo avere pazienza, se facciamo un solo errore possiamo rovinare tutto".