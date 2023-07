Gli episodi di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 17 fino al 20 luglio si preannunciano ricchi di colpi di scena. La puntata andata in onda venerdì 14 luglio si è conclusa con un colpo di scena che ha lasciato gli spettatori con il fiato sospeso. Il piccolo Manuel ha trovato il borsone pieno di armi lasciato incautamente incustodito in cucina. Le anticipazioni rivelano che il bambino sarà in grande pericolo dopo aver preso e poi nascosto una delle pistole di suo zio sotto il letto. Nel frattempo le cose non si metteranno affatto bene per Eduardo Sabbiese.

Il PM Lucia Cimmino, infatti, porterà avanti delle indagini nei confronti del giovane boss emergente.

Un posto al sole, anticipazioni 17-20 luglio: Manuel è in grande pericolo

C'è grande apprensione per il destino del piccolo Manuel (Manuel D'Angelo). Le anticipazioni rivelano che il bambino nasconderà una delle pistole di suo zio sotto il letto. Nel frattempo Rosa (Daniela Ioia) tirerà un sospiro di sollievo convinta che il pericolo sia ormai passato. Pare probabile quindi che Eduardo (Fiorenzo Madonna) porterà via il borsone con le armi, tuttavia né lui né sua sorella saranno a conoscenza del grave rischio che sta correndo, nel frattempo, il piccolo Manuel.

Nel frattempo il cerchio si stringerà sempre più attorno al giovane boss Sabbiese ed a portare avanti le indagini sarà un pool guidato dal P.M.

Lucia Cimmino (Francesca Colapietro), con la collaborazione del magistrato Nicotera (Paolo Romano).

Renato è geloso di Luca

Nelle prossime puntate di Un posto al sole tra Luca De Santis (Luigi Di Fiore) e Giulia (Marina Tagliaferri) si instaurerà una profonda complicità. Come si è già potuto notare la presenza del dottore a Palazzo Palladini non verrà però presa bene da tutti.

Nel frattempo infatti Renato (Marzio Honorato) non sarà affatto felice di questa novità. L'uomo, ancora memore della relazione tra quella che ai tempi era sua moglie Giulia e l'uomo di molti anni prima, non vedrà di buon occhio l'arrivo del suo ex rivale. Poggi si sfogherà con Raffaele (Patrizio Rispo) a cui riferirà tutto il suo disagio per questa situazione.

In seguito l'uomo potrà però contare sul sostegno di suo figlio Niko (Luca Turco) che verrà a conoscenza da suo zio dei turbamenti del padre.

Upas, puntate dal 17 al 20 luglio: Samuel tradisce Speranza

Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) ignari del tradimento di Samuel (Samuele Cavallo) con Micaela (Gina Amarante) suggeriranno a Speranza (Mariasole DI Maio) di fare pace con il suo fidanzato.

Nel frattempo Samuel cercherà di fare chiarezza sui propri sentimenti mentre Micaela attraverserà una fase "rosa" che sorprenderà le sue sorelle.