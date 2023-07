Cosa succede nelle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 31 luglio – 4 agosto 2023? La soap opera va in onda regolarmente dal lunedì al venerdì dalle 20:50 e può essere vista anche in streaming su RaiPlay.

Si avvicinerà la cerimonia del battesimo di Tommaso. Roberto è sempre più legato al bimbo, ma Marina ha tutte le carte pronte per rovinare Lara prima di questo momento.

Gli spoiler svelano che Rossella farà una scoperta importante e che sarà costretta a rivelarla a Nunzio, del quale sembrerà proprio essersi innamorata. Di che cosa si tratta?

Un posto al sole anticipazioni dal 31 luglio al 4 agosto: la scoperta di Rossella

Nelle prossime puntate della soap Antonio rivelerò a Viola di aver litigato con Manuel e il segreto di Eduardo rischierà di venire alla luce. A proposito della giovane Bruni, pare che la crisi coniugale con Eugenio sia acqua passata o almeno questo è quello che traspare.

Rossella verrà a sapere che Riccardo ha ricevuto una proposta che lo farà svoltare sul lavoro, ma a lei non gradita. Inoltre scoprirà che Nunzio e Ada si stanno frequentando, soffrendo più del previsto. A quel punto capirà che i sentimenti nei suoi confronti sono più intensi di quanto credeva.

Luca riuscirà ad abbassare le difese di Giulia, pronta a lasciarsi andare.

Renato, tuttavia, non riuscirà a tenere a bada la sua insofferenza e gelosia nei confronti di De Santis.

Samuel incastrato dalle sue stesse bugie con Speranza in Un posto al sole

Nei nuovi episodi di Un posto al sole Samuel non riuscirà a reggere la situazione, sentendosi molto in colpa nei confronti di Speranza. Proverà così a parlare con Micaela, ma un imprevisto lo farà desistere.

Eduardo sembrerà disposto a cambiare per Clara, che tornerà a dargli fiducia, con grande rabbia di Alberto. Viola, invece, si preparerà per partire per Matera, ma noterà l'atteggiamento triste e dimesso del piccolo Antonio: che cosa gli sta succedendo?

Si scoprirà il vero motivo che ha allontanato Eduardo da Damiano, una volta molto amici, ma il colpo di scena sta per arrivare.

Marina ferma la cerimonia del battesimo di Tommy? Spoiler Upas al 4 agosto

La verità è ormai vicina e Marina avrà tutte le prove che dimostreranno che Ferri non sia il padre di Tommy. Per lui sarà un boccone molto amaro da digerire e non si esclude che Roberto potrebbe sentirsi male [VIDEO] davanti alla verità.

Marina sarà decisa a rovinare Lara proprio nel giorno del battesimo di Tommy, come del resto ha fatto lei al matrimonio con Roberto, presentandosi con il piccolo. Nel frattempo Rossella si presenterà da Nunzio per un motivo importante quanto delicato, che cambierà per sempre le cose.

Si ricorda che Un posto al sole si ferma ad agosto [VIDEO] e che al posto delle puntate consuete andrà in onda L'album dei ricordi.