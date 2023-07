La soap opera turca di Canale 5 Terra Amara è pronta a riservare numerosi colpi di scena nelle puntate dal 31 luglio al 6 agosto. Le anticipazioni riportano che verrà alla luce il segreto di Fikret, implicato con le macchinazioni degli uomini di Ankara che mirano da tempo ad uccidere Fekeli. Proprio quest'ultimo finirà per essere coinvolto in un attentato.

Nel frattempo tutta Cukurova verrà a sapere di Adnan, ossia che è il figlio di Yilmaz e non di Demir. Seppur la verità sia sulla bocca di tutti, Yaman non avrà intenzione di separarsene, spingendo il suo rivale a commettere un gesto a dir poco scioccante.

Nello specifico, Yilmaz rapirà suo figlio, lasciando Zuleyha nella disperazione.

Anticipazioni Terra amara, settimana 31 luglio - 6 agosto: Nazire mette Mujgan con le spalle al muro

La vera paternità di Adnan sarà sulla bocca di tutti nelle prossime puntate di Terra Amara.

In seguito all'incidente di Adnan con l'arma da fuoco, ricoverato in ospedale in gravi condizioni, in paese verranno a sapere che il vero padre del bambino non è Demir bensì Yilmaz ma nessuno ne farà parola, persino Mujgan tacerà con il marito.

Successivamente la dottoressa informerà la zia di avere intenzione di rivelare a Yilmaz di aver scoperto la verità su Adnan ancora prima che lo venisse a sapere lui. La conversazione finirà per essere origliata da Nazire, la quale metterà la donna con le spalle al muro, costringendola a vuotare il sacco una volta per sempre.

Demir fa pace con Hunkar, Yilmaz rapisce suo figlio

Demir farà pace con sua madre e i due andranno insieme all'ospedale, per prelevare Adnan e ricondurlo alla vita. Una volta sul posto, Yaman noterà l'assenza della targa intitolata a Zuleyha e si domanderà il perché.

L'ennesimo scontro fra Demir e Yilmaz costringerà i due uomini a discutere per scovare una soluzione in merito alla vicenda, tuttavia non riusciranno a raggiungere un accordo.

L'erede degli Yaman organizzerà un incontro con la stampa per ufficializzare la notizia della paternità di Adnan e per evidenziare che non intende rinunciare al bambino in quanto sente di essere suo padre avendolo cresciuto per lungo tempo. Yilmaz non reagirà positivamente e rapirà Adnan.

Spoiler Terra Amara: attentato alla vita di Fekeli

Disperata per la scomparsa del figlio, Zuleyha stenterà a credere che Yilmaz abbia potuto commettere un gesto del genere. La situazione fra le due famiglie, invece, si farà ancora più tesa. Convinto che Gulten sia implicata nella sparizione di suo figlio, Demir minaccerà vendetta e partirà alla ricerca di Adnan.

Spazio anche al mistero su Fikret nelle prossime puntate di Terra amara. Quando Sermin farà una domanda a quest'ultimo, si renderà conto che è un impostore. Anche Behice avrà delle prove inconfutabili fra le sue mani e informerà la nipote del suo piano volto a smascherare il ragazzo.

Lungo la strada per Kuzdere, in cui un mulino sarà avviluppato dalle fiamme, Fikret e Fekeli si imbatteranno in alcuni individui armati.

Si tratta degli uomini di Ankara, che da tempo hanno ordito un piano per attentare alla vita di Ali Rahmet. Grazie all'intervento provvidenziale di Fikret, il peggio sarà scampato. In realtà si scoprirà che Fikret è complice di questi uomini!