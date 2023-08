La fine della relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria continua a essere al centro del gossip. Martedì 1 agosto, su Instagram Deianira Marzano ha rivelato un retroscena sulla rottura: pare che dopo i primi mesi in cui sembrava essere stato trovato un punto d'incontro tra la coppia, Edoardo di punto in bianco abbia cominciato a trattare l'influencer come se fosse un'amante.

Il retroscena di Marzano

Deianira Marzano tramite il suo account Instagram ha fornito ulteriori retroscena sulla rottura di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: "Dopo i primi mesi che sembrava essere tutto idilliaco, è stata trattata come un'amante".

Secondo quanto riportato dall'esperta di gossip, la coppia nata al Grande Fratello Vip 7 si frequentava ma Edoardo avrebbe chiesto di non essere menzionato sui social al fianco di quella che era la sua compagna. Inoltre lui aveva smesso di mettere like e commenti alle foto dell'influencer salernitana, ma continuava ad interagire con le sue amiche. Il giorno in cui Antonella Fiordelisi in lacrime sui social ha annunciato la fine della storia con Donnamaria, lui l'avrebbe chiamata e l'avrebbe definita una "malata di social". Infine pare che Edoardo non abbia mai gradito lo sfogo su Instagram dell'influencer e nonostante lei abbia fatto il possibile per recuperare la storia, lui non avrebbe voluto sentire ragioni.

Secondo il punto di vista di Marzano, tra i "Donnalisi" l'unico ad essere ossessionato dal mondo virtuale sarebbe proprio il conduttore radiofonico. Infine ha sostenuto che secondo lei, la storia tra i due giovani sarebbe cambiata dopo la festa di Alberto De Pisis: Edoardo aveva avuto modo di rivedere le persone con la quale aveva legato all'interno del reality show di Canale 5.

Tali persone, però, non andavano d'accordo con Fiordelisi: si tratta di Nicole Murgia, Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli e Micol Incorvaia. Ovviamente, però, si tratta solamente di riflessioni personali poiché non c'è alcuna prova.

Edoardo e Antonella hanno smesso di seguirsi sui social

Tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sembrerebbero non esserci i margini di un ritorno di fiamma.

Il motivo? I due ex hanno smesso di seguirsi su Instagram. In un'epoca in cui i movimenti social sembrano valere più di mille parole, si tratta di un gesto molto significativo. Inoltre la stessa influencer ha più volte detto che tra lei e il suo ex non c'è più nulla. A tal proposito avrebbe anche avuto una crisi di pianto dopo avere preso parte ad una serata con il suo ex.

Dal canto suo, Donnamaria continua a sostenere che la sua ex abbia un rapporto sbagliato con il social.