Continuerebbe nella massima discrezione la frequentazione tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni. Il 17 agosto, infatti, Deianira Marzano ha ricevuto e condiviso su Instagram la segnalazione di una fan che sostiene di aver incontrato la showgirl al Pronto Soccorso di Porto Viro. L'argentina sarebbe andata a trovare il presunto fidanzato, messo ko da una brutta febbre da qualche giorno.

Aggiornamenti sul privato di Belen

Molti fan dicono di vedere Belen triste dopo l'addio a Stefano, ma in realtà le cose non starebbero proprio così. La segnalazione che Deianira ha reso pubblica nel tardo pomeriggio di giovedì 17 agosto, dimostrerebbe la frequentazione in corso tra la soubrette e l'imprenditore bresciano con il quale è stata paparazzata circa un mese fa.

Tra le Stories che Marzano ha postato su Instagram nelle ultime 24 ore, è possibile trovare quella dedicata all'ultimo avvistamento della bella Rodriguez.

"Lavoro al Pronto Soccorso di Porto Viro e oggi è venuta Belen perché Elio ha la febbre da giorni", ha fatto sapere una persona che ha chiesto di rimanere anonima.

A supporto del racconto che ha fatto, la follower in questione ha anche inviato all'influencer campana una foto che ha fatto di nascosto alla presentatrice, uno scatto che dimostrerebbe la sua presenza al 'capezzale' di Lorenzoni.

Silenzio da parte di Belen sul gossip

"Ecco la prova, ma non pubblicare la foto perché è con un mio collega", ha concluso l'autrice della segnalazione. Deianira ha visto lo scatto in questione e ha confermato che Belen sarebbe andata a trovare Elio in provincia di Rovigo, dove si troverebbe da qualche giorno per curare una febbre alta.

Ovviamente l'argentina non ha condiviso nulla di tutto questo con i suoi follower di Instagram, anche perché è da tempo che ha deciso di far calare il silenzio sulla sua movimentata vita amorosa.

Da un paio di mesi a questa parte, infatti, siti e riviste sono tornati ad occuparsi prepotentemente della showgirl e dei suoi "uomini".

All'inizio di luglio hanno cominciato a circolare le prime voci di rottura con Stefano, confermate da entrambi con cancellazione di foto di coppia dai social e la sparizione della fede nuziale delle dita.

Vacanze separate per Belen e Stefano

L'allontanamento tra Belen e Stefano è avvenuto un mese e mezzo fa circa, ma i paparazzi hanno visto e immortalato la sudamericana in compagnia di un altro uomo pochissimo tempo dopo.

Alla festa di compleanno di Ignazio Moser, che è stata il 14 luglio scorso, la showgirl è stata fotografata mentre abbracciava e accarezzava dolcemente Elio Lorenzoni, un imprenditore che esperti del settore e curiosi indicano come il suo nuovo fidanzato.

Dopo questa prima paparazzata, i due sono riusciti a sfuggire ai flash e a ritagliarsi qualche fuga romantica tra le montagne della Val Camonica: è qui che la bella Rodriguez è stata beccata da alcuni fan mentre faceva acquisti in pasticceria.

Per quanto riguarda De Martino, sta trascorrendo l'estate in totale relax: dopo aver portato il figlio a Disneyland e a New York, il napoletano è volato in Puglia per una vacanza nella natura. Il conduttore Rai, però, non mostra mai con chi è e quindi i siti di Gossip ipotizzano un flirt in corso: Fabrizio Corona ha fatto il nome di Beatrice Vendadrim come presunta nuova fiamma di Stefano, ma a oggi non sono trapelate prove concrete che confermino questa teoria.

L'ex re dei paparazzi, inoltre, ha confermato la frequentazione tra Belen ed Elio ma ha espresso diversi dubbi sulla durata di questo rapporto: "Lui è un solo un tappabuchi per il suo cuore nei momenti difficili".