Non sono trascorsi neppure due mesi da quando Belen e Stefano hanno preso strade diverse [VIDEO] e molti fan continuano a pensare che la soubrette sia ancora sofferente per l'ennesimo addio al marito. Nelle foto e nei video che sta postando sui social network in questo periodo, l'argentina apparirebbe poco sorridente e soprattutto con lo sguardo triste; tra i curiosi, però, c'è anche chi dà la colpa di tutto alla bella Rodriguez e alle scelte sbagliate che avrebbe fatto negli anni.

Aggiornamenti sul privato di Belen

Anche se in rete si vocifera che l'addio tra Belen e Stefano sarebbe solo una strategia mediatica per permettere a entrambi di rimanere al centro dell'attenzione anche in un periodo in cui gli impegni in tv scarseggiano, molti fan dell'ex coppia hanno un parere decisamente diverso della situazione.

Dando un'occhiata ai contenuti che la showgirl ha postato su Instagram nell'ultimo mese, tanti hanno notato poca serenità sia nel suo sguardo che nei comportamenti: nonostante si sforzi di sorridere e di apparire sempre impeccabile, la bella Rodriguez starebbe soffrendo molto per l'ennesimo allontanamento dall'uomo che ha sposato nel lontano 2013.

Sotto alle foto e ai video che l'argentina ha pubblicato di recente, infatti, si possono leggere sia i commenti di chi critica aspramente De Martino per questo nuovo distacco che quelli di chi pensa che la principale responsabile della rottura sia proprio la presentatrice.

Il parere dei curiosi su Belen

"Lei è una donna bellissima ma spenta, crede troppo nella famiglia e resta delusa da questi mezzi uomini", ha tuonato un'utente che è decisamente dalla parte di Belen e contro Stefano in questa "diatriba".

A pensare che la sudamericana non stia vivendo un periodo sereno, è anche il fan che su Instagram ha scritto: "Lei ora ha gli occhi spenti e tristi, non è felice e mi dispiace tanto".

Anche se Rodriguez continua a mostrarsi mentre gioca con la piccola Luna Marì o quando riabbraccia Santiago dopo un settimana (il bambino è stato a New York con il padre), sono in parecchi a notare qualcosa di diverso nel suo sguardo, come se fingesse o cercasse di nascondere il suo vero stato d'animo.

Le critiche a Belen dopo l'ennesima separazione

Sui social network, però, è possibile trovare anche i commenti di chi pensa che Belen abbia commesso molti errori in amore, a partire dalle persone alle quali ha deciso di legarsi da quando è un personaggio pubblico.

"Dovrebbe fermarsi e riflettere su chi è e cosa vuole diventare.

Adesso è infantile e gli uomini li fa scappare", ha scritto un utente di Instagram nei giorni scorsi.

L'argentina, però, ha anche dovuto incassare pesanti critiche come la seguente: "Non ci tornare più insieme e non cercare consolazione altrove. Ama te stessa e pensa ai tuoi ragazzi".

L'infinito tira e molla tra i "DeMartinez", dunque, sembra aver un po' stancato gli appassionati di cronaca rosa, anche perché si ripresenta puntualmente ogni uno/due anni e si conclude sempre con un ritorno di fiamma documentato dai paparazzi.

Dall'inizio di luglio, però, tra De Martino e l'ormai ex moglie sembra essere calato il gelo più totale: i due stanno facendo vacanze separate (si incontrano solo quando lui prende e riporta a casa il figlio Santiago) e i bene informati sostengono che non sarebbero mai soli.

La bella soubrette starebbe frequentando da qualche settimana Elio Lorenzoni (un imprenditore con il quale è stata anche fotografata alla festa di compleanno di Ignazio Moser), mentre Stefano avrebbe un flirt con l'influencer e attrice Beatrice Vendradrim, ex del rapper Fred De Palma.