Continuerebbe lontano da occhi indiscrezioni la frequentazione tra Belen ed Elio Lorenzoni: una segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano il 2 agosto, infatti, sostiene che i due sarebbero in vacanza insieme ad Albarella, località amatissima dalla showgirl. Anche se sui social network si mostra sempre da sola e pensierosa, si dice che l'argentina abbia ritrovato il sorriso accanto all'imprenditore con il quale è stata paparazzata qualche settimana fa.

Aggiornamenti sul privato di Belen

Se sui social Belen apprezza i commenti dei fan che parlano di "fuffa mediatica" in relazione ai mille Gossip che sono trapelati ultimamente sul suo conto, è nella vita di tutti i giorni che sembra avere atteggiamenti decisamente opposti.

Da oltre un mese, infatti, la bella Rodriguez è in copertina per i suoi tormenti d'amore: oltre che per l'ennesimo allontanamento dal marito Stefano, di recente l'argentina è al centro dell'attenzione per un presunto nuovo flirt.

Anche se la diretta interessata non ha ancora confermato, giorno dopo giorno trapelano foto e indizi a supporto della tesi che la vorrebbe legata sentimentalmente ad Elio Lorenzoni, un imprenditore bresciano con il quale è stata paparazzata subito dopo l'addio a De Martino.

I due si starebbero frequentando segretamente e soprattutto senza mostrarsi mai insieme sui social network: la soubrette sta postando su Instagram solo immagini dove è da sola in vacanza.

Il parere dei curiosi su Belen

Mercoledì 2 agosto, però, a Deianira Marzano è arrivata una nuova segnalazione sugli spostamenti che Belen starebbe facendo cercando di non dare troppo nell'occhio.

"So che è ad Albarella con Elio, è andata lì a salutare qualcuno (l'influencer campana ha censurato il nome della persona alla quale l'argentina avrebbe fatto visita nelle ultime ore, ndr)", si legge nel messaggio che anche i siti di gossip stanno riportando nel pomeriggio di oggi.

La soubrette si starebbe concedendo un periodo di vacanza con Lorenzoni in uno dei suoi luoghi del cuore, un'isola in provincia di Rovigo che frequenta da anni sia con i parenti che con il "compagno di turno" (De Martino, ad esempio, c'è stato spesso nelle estati passate). "Si è portata Elio perché Santiago è a Milano con Stefano", fa sapere ancora una fan anonima.

Il fatto che il primogenito di Belen sia con il padre, è verificabile dando un'occhiata alle Stories che quest'ultimo ha postato su Instagram nelle ultime 24 ore: in una si vede il bambino giocare ai videogiochi con un amico del papà.

Il silenzio della 'regina del gossip' Belen

Belen e Stefano si sono allontanati un mese fa, al rientro da una vacanza in barca con i figli Santiago e Luna Marì (la bimba è nata dalla relazione con Spinalbese). Improvvisamente, dunque, i "DeMartinez" hanno messo un punto al loro rapporto e hanno cominciato a godersi l'estate con amici e con presunti nuovi amori. Se sul conduttore Rai non è ancora trapelata nessuna indiscrezione su possibili flirt (di recente è stato in Sardegna ma non è stato fotografato in dolce compagnia), è sulla bella Rodriguez che circolano insistenti gossip da settimane.

I paparazzi hanno già sorpreso l'argentina in atteggiamenti affettuosi con Elio, un imprenditore che farebbe parte della sua vita da anni, da prima che conoscesse Antonino e decidesse di mettere su famiglia con lui.

Su tutte queste voci, però, la presentatrice non si è ancora esposta: questo atteggiamento non fa altro che alimentare la curiosità di fan e giornalisti sul suo privato, da sempre al centro dell'attenzione mediatica per i suoi alti e bassi.