Soleil Sorge è tornata single. In un'intervista a Novella 2000 la 29enne alla domanda relativa la sua situazione sentimentale, ha spiegato che non si tratta di un buon momento poiché la sua ultima storia d'amore è stata una grande delusione. A tal proposito ha anche fatto una breve descrizione di come vorrebbe che fosse il suo uomo ideale. Dunque, è evidente che fra lei e Carlo la storia è giunta al capolinea.

Le parole di Soleil

L'influencer italo-americana si è raccontata al settimanale diretto da Roberto Alessi e ha parlato della sua attuale situazione sentimentale.

Senza troppi giri di parole ha spiegato che in amore sta vivendo un momento complicato: "Come mai? L’ultima storia è stata una forte delusione". Successivamente ha aggiunto che sta riversando tutto il suo amore verso sé stessa e negli amici più fidati. Parlando dell'amore, Soleil ha riferito che non sacrificherebbe mai la carriera per l'amore anche se è molto sentimentale: "Perché dovrei scegliere? Amo entrambi".

Prima di archiviare il capitolo dedicato all'attuale situazione sentimentale, la 29enne ha descritto come vorrebbe che fosse il suo uomo ideale: una persona che la faccia ridere, che ami viaggiare e abbia una grande spiritualità interiore. La diretta interessata ha confidato che spesso risulta una persona superficiale, ma nel privato in alcune occasioni è troppo riflessiva.

Chi era il suo fidanzato?

Soleil Sorge non ha mai confermato la storia con Carlo, ma durante il Grande Fratello Vip 6 gli addetti ai lavori hanno indagato su chi fosse il "fortunato". Il giovane ha sempre preferito restare lontano dai riflettori, anche quando all'interno della casa di Cinecittà si era creato un triangolo amoroso tra l'influencer, Alex Belli e Delia Duran.

Gli scatti in cui Soleil è comparsa con Carlo sono stati davvero pochi e terminata l'esperienza al reality show l'influencer ha deciso di allontanarsi ulteriormente dal mondo del Gossip in modo da non generare polemiche intorno al suo nome.

Dalle parole della 29enne pare che non ci sia alcun margine per un ritorno di fiamma.

I nuovi progetti di lavoro

Per quanto riguarda la carriera di Soleil Sorge sembra andare tutto a gonfie vele: l'influencer a breve arriverà su Rai2 con il programma Felicità 2023 al fianco di Carlo Vanzina e Pascal Vicedomini. Il nuovo programma verrà trasmesso dal 5 agosto al 16 settembre 2023.

In precedenza, l'influencer ha condotto su Mediaset Infinity il programma GFVip Party insieme a Pierpaolo Pretelli. A Novella 2000, Soleil ha spiegato che in questo momento è concentrata solamente sul suo lavoro e non ha voglia e modo di pensare ad altre cose.