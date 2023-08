L'amore nato nella casa del Grande Fratello Vip è solo un lontano ricordo per Antonella ed Edoardo. Le ultime indiscrezioni, infatti, fanno sapere che la ragazza ha voltato pagina ed è concentrata sul lavoro e su possibili nuovi corteggiatori. L'ex calciatore Iker Casillas starebbe mettendo diversi "ike alle foto Instagram dell'influencer, e i curiosi l'hanno subito sottolineato. Donnamaria, invece, dovrebbe essere ancora nel cast di Forum nonostante il no dei dirigenti Mediaset alla presenza degli ex gieffini nei programmi di punta della rete.

Aggiornamenti sulla coppia nata al Grande Fratello Vip

Anche se di recente è stata beccata nello stesso centro estetico dell'ex Gianluca Benincasa, Antonella non ha alcuna intenzione di guardare al passato. Da quando ha chiuso la relazione con Edoardo, la protagonista del Grande Fratello Vip 7 si è esposta più volte sul web per chiedere ai fan di smetterla di associarla a Donnamaria e a tutti i suoi altri ex fidanzati.

In questi giorni di fine agosto, infatti, Fiordelisi è in vacanza con familiari e amici ma c'è chi ha notato delle mosse social piuttosto interessanti. Come ha riportato Deianira Marzano l'altro giorno, molte foto che l'influencer ha caricato sul suo profilo Instagram sono state apprezzate da un famosissimo calciatore spagnolo, un campione d'Europa e del Mondo.

Nuova vita per la protagonista del Grande Fratello Vip

Sotto alle ultime fotografie che Antonella ha postato su Instagram, infatti, è possibile vedere il mi piace di Iker Casillas, ex portiere anche della Nazionale spagnola.

Il calciatore, dunque, di recente ha apprezzato gli scatti che l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha condiviso con i suoi follower, soprattutto quelli che sono stati realizzati dopo la rottura con Edoardo.

Ai curiosi che le hanno fatto notare i tanti like dello sportivo a Fiordelisi, Deianira Marzano ha risposto: "Non mi meraviglio, lei è bellissima e super corteggiata".

"Ora che è single, tutti si precipitano e magari lui le scrive anche in privato. Attualmente, però, lei si vuole dedicare solo alla carriera", ha concluso l'influencer campana lo scorso 20 agosto.

Rientro in tv dopo il Grande Fratello Vip

Anche se molti fan "Donnalisi" non lo accettano, la storia tra Antonella ed Edoardo è finita ed entrambi sono andati avanti. Il lavoro è il pensiero principale degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, tant'è che alla fine delle vacanze tutti e due avranno un bel da fare.

Se Fiordelisi sarà impegnata su diversi fronti (moda, pubblicità e forse anche televisione), Donnamaria dovrebbe tornare lì dove la sua carriera sul piccolo schermo è iniziata.

Rumor che stanno circolando in rete di recente, infatti, sostengono che Barbara Palombelli abbia chiesto e ottenuto il rientro del romano nel cast di Forum, anche se per soli due/tre giorni a settimana.

"Mediaset ci ripensa, o meglio la padrona di casa ha deciso di richiamare Edoardo ,che sarà di nuovo nel programma di Canale 5", ha fatto sapere Amedeo Venza su Instagram.

Quest'indiscrezione ha un po' spiazzato i curiosi perché dopo la finale del reality-show nessun vippone è più apparso nelle trasmissioni della rete del Biscione, il tutto per scelta di Pier Silvio Berlusconi. Il dirigente ha deciso di tenere lontani dai format che rappresenta tutti i personaggi che hanno contribuito ad una delle edizioni più discusse e movimentate della storia del GF Vip.

Neppure la vincitrice Nikita Pelizon ha più rimesso piede in televisione, ma a quanto pare per Donnmaria sarà fatta un'eccezione e a settembre tornerà a Forum.