L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 riparte dall'11 settembre su Rai 1 e promette nuovi colpi di scena fin dal primo momento.

Le sorprese non tarderanno ad arrivare e, una di queste, sarà legata al ritorno in scena di Stefania Colombo, l'ex venere che aveva scelto di lasciare il negozio per trasferirsi in America.

Importanti novità potrebbero riguardare anche la venere Gemma che, nella passata stagione della soap, aveva annunciato la notizia della sua gravidanza.

Il ritorno di Stefania Colombo nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 saranno caratterizzate dal ritorno in scena di Stefania Colombo.

La figlia di Ezio e Gloria rimetterà piede a Milano per poco tempo: come anticipato da una serie di stories che sono apparse sui social nelle scorse settimane, l'attrice che veste i panni di Stefania ha preso parte ad un evento speciale che si terrà nelle nuove puntate di questa ottava serie.

Quasi sicuramente si tratta di un matrimonio: potrebbe trattarsi della nuova unione tra Ezio e Gloria, così come potrebbe essere proprio l'ex venere a convolare a nozze.

Stefania rivela di essere incinta nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8?

A questo punto, non si esclude che nel corso dell'ottava stagione della soap opera di Rai 1, Stefania possa anche svelare di essere incinta.

Del resto, dopo aver messo la parola fine alla sua relazione con Marco, l'ex venere ha scelto di seguire la strada americana e al momento è felicemente fidanzata con un altro uomo.

Di conseguenza, la figlia di Gloria potrebbe svelare di essere in dolce attesa.

Gemma potrebbe perdere il suo bambino nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione per Stefania, nel corso delle nuove puntate di questa ottava stagione de Il Paradiso delle signore, ci sarà spazio anche per le vicende di Gemma.

La ragazza non sarà presente nel primo ciclo di appuntamenti della stagione ma, a una cena con tutto il cast dell'ottava stagione, è comparsa anche l'attrice Gaia Bavaro.

Non si esclude, quindi, che Gemma possa ricomparire nel corso dell'ottava stagione e rimettere così piede a Milano.

L'ex venere del grande magazzino potrebbe annunciare il tragico esito della sua gravidanza: non si esclude, infatti, che possa perdere il bambino che porta in grembo, frutto della sua storia d'amore con l'affascinante Marco Di Sant'Erasmo. In tal caso, il ritorno di Gemma sarebbe sinonimo di una rinascita personale e professionale per la figlia di Veronica.