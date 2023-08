Stop alle riprese de Il Paradiso delle signore 8, la fortunatissima soap opera del pomeriggio di Rai 1, confermata nel palinsesto della prossima stagione 2023/2024.

A dare l'annuncio, in queste ore, è stato il protagonista Roberto Farnesi: sui social ha annunciato ai numerosi fan ne appassionati della soap made in Italy, che le riprese si fermeranno per qualche settimana.

L'atteso ritorno de Il Paradiso delle signore in daytime

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore è confermato nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1, con le nuove puntate che si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena.

L'attenzione sarà incentrata in primis sulle vicende della contessa che, in questo nuovo capitolo della soap, uscirà allo scoperto e confesserà di avere una figlia segreta.

Un giallo che terrà banco per buona parte di questa nuova stagione e vedrà coinvolto anche il tenebroso Umberto Guarnieri.

Il commendatore, ex compagno della contessa, si rivelerà un prezioso alleato e la aiuterà per cercare di riconquistare la fiducia di quella figlia che aveva sempre creduto morta.

Stop alle riprese de Il Paradiso delle signore 8: l'annuncio di Roberto Farnesi

In attesa di scoprire come si evolverà questa intricatissima vicenda legata alla contessa Adelaide, Roberto Farnesi sui social ha svelato che il set della soap sta per chiudere peer ferie.

L'attore, sul suo profilo Instagram, ha annunciato che anche quest'anno ci sarà un periodo di stop per tutti i protagonisti de Il Paradiso delle signore, tornati sul set per le riprese delle nuove puntate a partire da metà maggio.

"Chiuso per ferie. Ci vediamo il 22 agosto e con voi l'11 settembre", ha scritto Roberto Farnesi nel suo post social.

Chiude il set de Il Paradiso delle signore: la pausa prevista fino al 21 agosto

Fino al 21 agosto, quindi, le riprese de Il Paradiso delle signore saranno sospese: gli attori e la squadra tecnica che lavora alla realizzazione di questa fortunatissima soap, potrà godersi un periodo di vacanze, in attesa del 22 agosto, quando si riprenderà a girare le puntate che comporranno la stagione 2023/2024.

Per vedere in onda i nuovi episodi della soap opera, invece, bisognerà attendere lunedì 11 settembre.

È questa la data scelta per la messa in onda della prima puntata che darà il via a questa entusiasmante e attesissima ottava stagione della soap.

Anche quest'anno è confermata la messa in onda nella fascia oraria che va dalle 16:05 alle 16:45 circa: la soap di Rai 1 dovrà così vedersela contro il daytime di Amici 23 e quello del Grande Fratello.

Tutte le puntate della soap, inoltre, potranno essere riviste in replica su Rai Premium e in streaming online sul sito Rai Play.