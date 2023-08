Sentimenti ingarbugliati, problemi continui e difficoltà in famiglia, questi saranno i temi di maggior rilievo delle puntate di Un posto al sole, in programma su Rai 3 nei giorni del 7 e 8 agosto. A sentirsi sentimentalmente confuso sarà Nunzio Cammarota. E mentre lo chef del caffè Vulcano si ritroverà a dover scegliere tra Ada e Rossella, Mariella sistemerà un problema per poi doverne affrontare subito un altro.

La soap opera italiana concederà ampio spazio anche agli argomenti seri, come quello riguardante la lotta tra la criminalità e la giustizia.

Da un lato si vedrà Eduardo Sabbiese destreggiarsi nel suo clan, smanioso di prevalere sulla gente del quartiere, e da un altro lato ci sarà il poliziotto Damiano Renda alle prese con una grossa e pericolosa vicenda che ha colpito suo figlio. Sarà Eugenio a informarlo che Manuel potrebbe avere con sé un'arma da fuoco, portando il poliziotto a indagare sulla vicenda.

Anticipazioni Un posto al sole del 7/8: Damiano scopre che il figlio ha un'arma

La vicenda di Manuel sembrerà volgere a conclusione quando suo padre Damiano, mediante Eugenio Nicotera, verrà a sapere che il bimbo potrebbe essere in possesso di un oggetto alquanto pericoloso. Il poliziotto non se ne starà a guardare e, per prima cosa, si recherà dalla sua ex per approfondire l'intera vicenda.

Nel frattempo a Palazzo Palladini ci sarà un po' di agitazione.

Nunzio riflette sui suoi sentimenti

La persona più in difficoltà sembrerà essere proprio Mariella, visto che faticherà non poco a tacere sulla relazione tra Salvatore e il nipote Castrese. Non potendo parlare di questo argomento con l'amico, finirà per scovare un inimmaginabile interlocutore.

Nel frattempo Nunzio Cammarota, che da poco tempo sta frequentando l'infermiera Ada, avrà le sue battaglie interiori da affrontare. Nello specifico, il ragazzo sarà indeciso se dare una chance ad Ada oppure chiudere la loro relazione definitivamente.

Un posto al sole, spoiler dell'8/8: la scelta di Nunzio, nuovi problemi per Mariella

Per Eduardo Sabbiese si prospettano dei giorni difficili e a rivelarlo sono proprio le anticipazioni di Un posto al sole. Nella puntata di martedì 8 agosto di questa longeva soap opera, i telespettatori assisteranno ai maldestri tentativi del malavitoso di tenere sotto controllo la sua scalmanata banda di criminali, bramosi di dominare gli abitanti del territorio con la prepotenza. Tornando a Mariella, la donna sarà colta da una particolarissima idea che la porterà a riconciliarsi con Salvatore. Tuttavia, per la vigilessa non ci sarà pace visto che finirà per fare i conti con tutt'altro problema.

Dopo un'attenta riflessione, Nunzio metterà in ordine i suoi dubbi sentimentali. A quanto pare il ragazzo sceglierà Ada e metterà da parte Rossella, pur essendone innamorato.