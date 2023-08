L'appuntamento con La Promessa promette nuovi colpi di scena e nel corso delle prossime puntate ci sarà spazio per la vendetta di Jimena.

La donna prenderà in mano le redini del palazzo, complice l'uscita di scena di Cruz che verrà internata per i suoi problemi mentali.

A quel punto Jimena deciderà di attuare le sue regole nel palazzo, finendo per creare un clima di panico e terrore tra tutti i dipendenti.

Jimena prende il controllo del palazzo: anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che, dopo l'uscita di scena di Cruz, Jimena deciderà di prendere in mano le redini del palazzo e riuscirà a tenere sotto scacco anche il marito.

Il motivo? Troverà delle lettere d'amore che Manuel ha scritto per una donna misteriosa e a quel punto inizierà a ricattarlo, facendo in modo che non discuta le sue imposizioni.

Di conseguenza Manuel dovrà sottostare alle decisioni della donna e tutto questo non farà altro che rendere ancora più difficile il loro rapporto, già provato da un sentimento poco forte.

A nulla servirà l'intervento di Catalina, che chiederà a Jimena di farsi affiancare da Martina nella gestione del palazzo. La donna non vorrà nessun tipo di aiutante e andrà avanti per la sua strada.

Jimena scatena il terrore nel palazzo: anticipazioni La Promessa

A quel punto, prese in mano le redini del palazzo, Jimena inizierà a imporre le sue dure regole, soprattutto in cucina.

Fino a quando c'era Cruz erano i cuochi a proporre un menù quotidiano, in base anche alla disponibilità dei cibi presenti. Di conseguenza la marchesa si adattava a quello che le veniva proposto.

Adesso, invece, con Jimena cambierà nettamente la situazione. Deciderà di imporre lei il suo menù quotidiano e finirà per avanzare delle richieste a dir poco folli, che scateneranno il caos all'interno della cucina.

Jimena non si farà scrupoli a ordinare una crema di carciofi fuori stagione e in questo modo metterà a dura prova la pazienza dei cuochi e dei vari dipendenti del palazzo.

Jimena sfrutta Jana e Manuel sbotta: anticipazioni La Promessa

Come se non bastasse, le anticipazioni de La Promessa rivelano che la donna affiderà a Jana i compiti più complicati, come ad esempio pulire il camino.

Tale scelta non passerà inosservata e finirà per scatenare la rabbia di Manuel, che vedendo Jana alle prese con quel tipo di lavoro non si farà scrupoli a sbottare contro la moglie.

La reazione di Jimena non si farà attendere: la donna non gradirà per niente il rimprovero del marito in presenza di Jana e a quel punto prometterà di fargliela pagare per il modo in cui l'ha trattata in presenza della domestica.