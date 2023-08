La soap opera in costume La Promessa ambientata in Spagna nel 1913 è sempre più avvincente. Negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, a seguito della morte del barone Juan Ezquerdo (Alberto Gonzalez), si farà vivo Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano), marito di Eugenia (Alicia Moruno) e padre del giovane Curro (Xavi Lock). La new entry dimostrerà di essere disposto a tutto per ottenere il denaro del defunto cognato, scatenando l’ira della dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin).

Spoiler spagnoli, La Promessa: Cruz sospetta che sia successo qualcosa di grave al padre Juan

Le anticipazioni sulle nuove puntate della telenovela spagnola in programmazione su Canale 5, dicono che al palazzo ci sarà parecchia preoccupazione per la scomparsa improvvisa del barone Juan dopo aver cercato di violentare la domestica Teresa Villamil (Andrea del Rio).

Nel contempo Manuel de Luján Ezquerdo (Arturo Sancho), il figlio minore del marchese Alonso Luján (Manuel Regueiro), scamperà ancora una volta alla morte dopo aver avuto un incidente aereo: il giovane ragazzo però dopo essere uscito dal coma perderà la memoria.

A questo punto Cruz, in un primo momento ipotizzerà che suo padre si sia recato a Cordoba, ma quando lo stesso non si farà sentire per parecchi giorni inizierà a temere il peggio.

La marchesa avrà il sospetto che potrebbe essere accaduto qualcosa di grave al barone, soprattutto per il cessante silenzio in occasione dell’anniversario della morte della madre.

Il barone viene ritrovato senza vita, Lorenzo si presenta alla tenuta

Successivamente a La Promessa metterà piede il sergente Conrado Funes (Rafa de Vera) per annunciare una drammatica notizia, ovvero il ritrovamento del corpo senza vita del barone Juan in un burrone: le forze dell’ordine crederanno che l’uomo sia deceduto a causa di un terribile incidente avuto con la propria vettura.

Dopo che le indagini sulla morte di Juan saranno messe in archivio, poiché dall’esito dell’autopsia non emergerà nulla di nuovo, Cruz ordinerà al maggiordomo Gregorio Castillo (Bruno Lastra) di organizzare al più presto il funerale di suo padre. A sorpresa mentre saranno in corso i preparativi per dare l’ultimo saluto al barone, alla tenuta busserà Lorenzo, marito di Eugenia, e farà subito chiarezza sulla sua presenza: l’uomo anche se sarà affranto per il lutto che ha colpito la sua famiglia, sottolineerà di voler mettere le mani nell’eredità del defunto cognato.

A non gradire l’arrivo improvviso del conte e militare oltre alla marchesa Cruz sarà anche Curro, dato che chiederà a Martina (Amparo Pinero) dei consigli su come comportarsi con il genitore con cui ha un rapporto freddo.