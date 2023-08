Mediaset promuove l'appuntamento con La Promessa, la soap opera iberica che in queste settimane ha saputo conquistare il gradimento del pubblico e degli spettatori.

Le anticipazioni riguardanti la programmazione della soap rivelano che dal prossimo 4 settembre ci saranno delle variazioni di palinsesto e che la soap iberica con protagonisti Manuel e Jana, raddoppierà la sua durata complessiva nel daytime pomeridiano.

Mediaset allunga La Promessa: il cambio programmazione pomeridiano dal 4 settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione per La Promessa prevede un raddoppio giornaliero della soap opera su Canale 5.

Dal prossimo 4 settembre, infatti, Mediaset sospenderà l'appuntamento quotidiano con la soap turca My home my destiny e punterà ampiamente sulla serie spagnola.

La Promessa, infatti, sarà trasmessa dal 4 all'8 settembre, con doppia puntata quotidiana su Canale 5 e in questo modo allungherà notevolmente la sua durata.

Le nuove puntate saranno trasmesse nello slot orario che va dalle 14:45 alle 16:50 circa, dopodiché la linea passerà alla nuova edizione di Pomeriggio 5.

Complessivamente, quindi, nel corso della prossima settimana di programmazione, gli spettatori e appassionati della soap spagnola potranno vedere un totale di 10 episodi inediti in prima visione assoluta nel pomeriggio di Canale 5.

Jana tradita da suo fratello Curro: anticipazioni La Promessa

Intanto, le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa rivelano che Jana continuerà a cercare la verità sulla morte della sua mamma e, anche dopo la morte del barone Juan (che ha sempre ritenuto responsabile di quanto è accaduto) dimostrerà di non voler arrendersi.

Tuttavia, in questi nuovi episodi della soap opera pomeridiana, Jana non potrà più contare sul sostegno di Curro, il fratello che ha ritrovato in questo ultimo periodo.

Il ragazzo ammetterà di non aver alcuna intenzione di perdere il suo status sociale, motivo per il quale non accetterà l'idea di essere riconosciuto come figlio di una sguattera.

Jimena svela di essere incinta: anticipazioni La Promessa nuove puntate

Un duro colpo per Jana, la quale sperava di aver trovato in suo fratello un perfetto braccio destro sul quale poter contare per portare avanti questa battaglia.

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa rivelano che si tornerà a parlare anche della perfida Jimena, pronta a mettere in atto l'ennesimo piano diabolico.

Questa volta, per evitare che suo marito possa voltarle le spalle e mettere la parola fine al loro matrimonio, Jimena spiazzerà tutti con un vero e proprio "colpo di teatro", annunciando di essere in dolce attesa del suo primo bebè.