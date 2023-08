Nelle puntate di My home my destiny in onda attualmente su Canale5, Zeynep sta iniziando a vivere la sua storia d'amore con Mehdi. Il rapporto tra i due, però, non sarà rose e fiori. Durante la seconda stagione della serie inizierà a venire galla il lato più violento di Mehdi, soprattutto quando Zeynep inizierà a lavorare nell'ufficio dell'avvocato Barış.

Sarà talmente geloso di lui che a un certo punto le impedirà di andare al lavoro, segregandola in casa. Tale vicenda porterà i due al divorzio, ma questo sarà solo l'inizio di qualcosa di ancora più inquietante.

Zeynep sequestrata da Mehdi

Mehdi inizierà a comportarsi da stalker: farà degli appostamenti a Zeynep sotto l'ufficio, le distruggerà la macchina che le ha donato l'azienda e arriverà a sequestrarla, per poter iniziare una nuova vita con lei. In tutto ciò Zeynep avrà sempre Barış al suo fianco, che si attiverà al 100% per far sì che Mehdi possa essere sbattuto in prigione per tutto il male che le ha fatto.

Tra i due inizierà a esserci un rapporto che andrà oltre la semplice amicizia. Barış, spesso e volentieri, starà insieme alla famiglia di Zeynep e lo farà con Savaş, il fratello paraplegico che inizierà a trovare un po' di serenità solo dopo aver conosciuto la ragazza. I due diventeranno buoni amici e sarà proprio grazie a Savaş che Zeynep verrà ritrovata durante il sequestro e liberata dalle grinfie di Mehdi.

Barış si sente poco bene

Zeynep ed Emine verranno invitate da Barış e Savaş per una cena a casa loro. Mangeranno, giocheranno, ma a un certo punto ci sarà un avvicinamento un po' pericoloso tra Barış e Zeynep.

Il giorno seguente, lui si comporterà in modo strano. La ragazza penserà che sia arrabbiato con lei, ma Barış negherà tutto.

Sarà chiaro, però, che quell'avvicinamento ha smosso qualcosa in Barış. A ogni modo le cose cambieranno quando lui si sentirà male per via della febbre alta.

In arrivo lo zio Ali Rıza

Durante la serata trascorsa da Barış e Savaş, Emine ha rotto un vaso appartenente alla loro madre. Sa quanto Savaş sia legato alla mamma defunta, così proverà a rimettere insieme i cocci e il giorno seguente, accompagnata dalla madre Sultan, glielo riporterà.

Qui le due donne avranno modo di conoscere Ali Rıza, il fratello della madre di Barış e Savaş appena giunto in città. In casa troveranno un sacco di confusione: Cathy, colei che si occupa della casa e di Savaş, è tornata nel suo paese perché la madre ha avuto un infarto, così le cose da fare in casa si moltiplicheranno.

Il bacio tra Zeynep e Baris

Ci penserà Sultan a dare un mano ad Ali Rıza, ma la situazione peggiorerà quando Barış rientrerà a casa con la febbre molto alta. Starà veramente male, ma non avrà nessuna intenzione di rinviare il lavoro che si è portato a casa e soprattutto di prendere medicine.

Non darà retta a nessuno, tranne a Zeynep, che avvisata da Emine correrà subito a casa sua.

La ragazza si prenderà cura di lui: si siederà accanto e con un panno imbevuto di acqua fresca proverà a fargli abbassare la febbre.

Barış si rannicchierà vicino a lei e senza quasi rendersene conto si girerà e le stamperà un bacio sulle labbra. Zeynep rimarrà attonita e anche Savaş, che da fuori la porta assisterà alla scena. Il ragazzo infine correrà nella sua stanza in preda al nervoso.