In My home my destiny Mehdi perderà il lume della ragione dopo che Zeynep lo denuncerà per stalking. Lo polizia dovrebbe condurlo in commissariato, ma Mehdi scapperà. Come un pazzo andrà in giro per Istanbul con l'intenzione di trovare l'ex moglie per dirle "che la ama". La cercherà ovunque: a casa, in ufficio, ma non la troverà, fino a quando verrà a conoscenza dell'indirizzo di una delle abitazioni di Barış.

Sara proprio quest'ultimo a prendersi cura di Zeynep e a proteggerla, ma Mehdi lo ingannerà: quando la ragazza sarà intenta a prepararsi un caffè in cucina, Mehdi si farà trovare dietro le sue spalle, la narcotizzerà e silenziosamente la porterà via.

Zeynep in pericolo tra le mani di Mehdi

Da quel momento scatterà la caccia a Mehdi. Da una parte ci sarà il lavoro della polizia, che interrogherà tutte le persone vicine a Mehdi, dall'altra invece ci sarà Savaş, il fratello di Barış. Il ragazzo ha visto solo una volta Zeynep, ma si è molto affezionato a lei, così appena verrà a sapere del sequestro da parte di Mehdi farà partire un tam tam sui social.

Intanto Mehdi sarà in fuga con Zeynep. La loro metà sarà Erzurum, la città in cui vive la madre di lui, Zeliha. Secondo la sua idea, grazie alla "benedizione" della madre, potrebbero costruire una nuova vita insieme. Zeynep proverà anche a liberarsi, ma alla fine si "arrenderà", anche perché temerà che Mehdi possa farle realmente del male.

La svolta nelle ricerche

Sulla strada verso Erzurum Zeynep chiederà a Mehdi di fermarsi in un stazione di servizio, in quanto ha bisogno di andare in bagno. Nella toilette la ragazza proverà anche a chiedere a una donna se può prestarle il telefono perché "il marito l'ha rapita e ha bisogno di avvisare la famiglia", ma la donna farà finta di nulla e non l'aiuterà.

Il benzinaio, però, riconoscerà Zeynep grazie ai post condivisi sui social, così anche lui scriverà di averla appena vista con Mehdi e indicherà la targa della macchina (che è stata noleggiata) e la strada che stanno percorrendo.

Mehdi in arresto

La polizia formerà un barricata in mezzo alla strada e anche le eventuali scappatoie verranno bloccate.

Quando Mehdi arriverà e vedrà il blocco per un attimo si fermerà. Sembrerà arrendersi, invece improvvisamente accelererà sempre più forte e prenderà di mira proprio Barış, anche lui presente nel posto di blocco.

Per un attimo tutti crederanno che Mehdi possa compiere un strage, invece all'improvviso frenerà, proprio a pochi metri da Barış. Mehdi verrà condotto in carcere, mentre Zeynep sarà finalmente libera. Abbraccerà Emine, anche lei presente nel posto di blocco, e Barış, tutto sotto gli occhi di Mehdi, che non riuscirà a distogliere lo sguardo da quella scena.