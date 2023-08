Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di My home my destiny in programma tra qualche settimana su Canale 5. Le trame turche della soap opera segnalano che Sultan reagirà male alla scoperta che sua figlia Emine ha iniziato una storia d'amore con Faruk, l'ex fidanzato di Zeynep.

Anticipazioni My home my destiny: Emine capisce di essersi innamorata di Faruk

Le anticipazioni di My home my destiny rivelano che Faruk riuscirà ad andare a letto Emine. Una notte di passione che verrà fraintesa dalla giovane, la quale penserà che l'uomo le abbia lasciato del denaro in un comodino per la sua prestazione notturna.

In realtà, Faruk deciderà di donarle dei soldi per prendere un taxi e far ritorno a casa in tutta tranquillità. Emine a questo punto capirà di essersi innamorata dell'uomo dopo aver chiarito l'equivoco. Allo stesso tempo, Faruk sembrerà che si sia lasciato andare alla passione con lei solo per vendicarsi con Zeynep ormai sposata con il meccanico Mehdi. Nel frattempo, Sultan inizierà ad indagare sul conto di Emine dopo aver notato il suo strano comportamento.

Sultan scopre che la figlia si è fidanzata

Nelle prossime puntate della soap opera, Sultan si introdurrà nella camera da letto della figlia dove troverà nell'armadio delle scarpe e una borsa molto costosa che non si sarebbe mai potuta permettere con il suo basso stipendio.

La commerciante a questo punto farà vedere gli oggetti a Zeynep che confermerà che sono originali. Di conseguenza, Sultan deciderà di mettere Emine con le spalle al muro, tanto da farle costringere ad ammettere di essersi fidanzata con un uomo. La donna però non svelerà l'identità dell'uomo con la quale ha iniziato una storia d'amore poiché sicura che sua madre non approverebbe vederla insieme all'ex fidanzato di Zeynep.

Ma Sultan vorrà vederci ancora più chiaro quando Emine si rifiuterà di farle vedere una fotografia del suo amante.

La commerciante schiaffeggia Emine per la storia con l'ex fidanzato di Zeynep

Sultan deciderà di seguire sua figlia per capire chi è l'uomo misterioso che le ha rapito il cuore. La commerciante a questo punto apparirà molto contrariata quando vedrà Emine tra le braccia di Faruk.

Sultan schiaffeggerà la sua primogenita intimando all'ex fidanzato di Zeynep di non farsi più vedere. Un gesto che avrà notevoli conseguenze visto che Sultan chiederà ad Emine di lasciare la cittadina turca per trascorrere un po' di tempo a casa degli zii. La giovane però preciserà di essersi innamorata di Faruk ribadendo che la storia con Zeynep è ormai un lontano ricordo. Sultan però non vorrà sentir ragioni, tanto da voler sua figlia lontana nonostante le sue suppliche.