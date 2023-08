Diverse novità accadranno nel corso delle nuove puntate di My home my destiny in programma tra qualche settimana su Canale 5. Le trame turche della soap opera svelano che Mehdi e Zeynep trascorreranno la loro prima notte d'amore dopo aver celebrato un matrimonio in bianco.

Anticipazioni My home my destiny: Zeynep non rinuncia al matrimonio con il compagno

Le anticipazioni di My home my destiny rivelano che Zeynep (Demet Ozdemir) confesserà a Mehdi (Ibrahim Celikkol) che Benal (İncinur Sevimli) aspetta un figlio da lui. Il meccanico a questo punto deciderà di assumersi le proprie responsabilità sebbene non avesse mai messo in conto di diventare padre così presto.

Nonostante questo, l'uomo non vorrà rinunciare alle nozze con Zeynep che invece apparirà molto delusa, tanto da ventilare l'idea di lasciarlo per permettergli di stare con Benal. Ma la protagonista dimostrerà di non riuscire a rinunciare a Mehdi in quanto follemente innamorata di lui. Per questo motivo, Zeynep dirà apertamente al compagno di amarlo più delle sua stessa vita e di non voler rinunciare al loro matrimonio. Molto presto apparirà chiaro che la protagonista non avrà nessuna intenzione di sacrificare l' amore con il meccanico nonostante abbia un figlio in arrivo da Benal.

La protagonista chiede un consiglio ad Emine

Nelle prossime puntate dello sceneggiato turco, Zeliha prenderà in affitto un'abitazione che donerà a Benal intenzionata a far parte della crescita del nipote in arrivo.

Allo stesso tempo, Mehdi e Zeynep si accingeranno a trascorrere una specie di luna di miele insieme ad alcuni amici in un albergo di Nermin. In questo frangente, la protagonista dimostrerà di voler fare l'amore con il meccanico ma non saprà come comportarsi visto che si era già concessa a Faruk. Di conseguenza, Zeynep temerà di essere giudicata da Mehdi, tanto da decidere di telefonare a Emine per chiederle un consiglio.

La ragazza sarà all'oscuro che l'amica ha intrecciato una relazione proprio con Faruk.

Mehdi e sua moglie fanno l'amore per la prima volta

Emine consiglierà all'amica di raccontare tutta la verità a Mehdi. Proprio quest'ultimo apparirà comprensivo, tanto da precisare che non la giudicherà mai per il suo passato nonostante sia geloso delle mani di Faruk che l'hanno toccata prima di lui.

La coppia a questo punto farà l'amore per la prima volta risvegliandosi felici la mattina successiva. Purtroppo la felicità avrà vita breve visto che Zeynep farà una scoperta che avrà serie conseguenze.

La serie tv con Demet Ozdemir è in onda da lunedì al venerdì sui teleschermi di Canale 5 oppure in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play Infinity.