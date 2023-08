I nuovi palinsesti Mediaset per la stagione 2023/2024 prevedono il ritorno in prime time di Ciao Darwin, lo show condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti.

Spazio anche alle nuove puntate di Terra Amara, la soap opera turca dei record che proseguirà regolarmente la messa in onda nella fascia del primo pomeriggio, senza sbarcare in prime time.

Ciao Darwin torna e raddoppia: nuovi palinsesti Mediaset 2023/2024

Nel dettaglio, i nuovi palinsesti Mediaset per la nuova stagione 2023/2024 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in prime time di Ciao Darwin.

Lo show condotto da Paolo Bonolis tornerà dopo quattro anni di assenza dal piccolo schermo, con una nuova edizione che si preannuncia scoppiettante.

Le prime cinque puntate di Ciao Darwin andranno in onda in autunno, a partire da metà settembre, poi nel corso della stagione primaverile di Canale 5, saranno trasmessi altri cinque appuntamenti.

Tra i programmi di prima serata, spazio al ritorno del Grande Fratello: la nuova stagione partirà lunedì 11 settembre e quest'anno sarà caratterizzata da un cast misto composto da "vip" e "nip".

Barbara d'Urso fuori dai nuovi palinsesti Mediaset

Al fianco di Alfonso Signorini, a commentare le vicende dei nuovi inquilini della casa di Cinecittà, ci sarà Cesara Buonamici, volto storico e amatissimo del Tg 5.

Top secret, invece, la durata complessiva del reality show: il nuovo GF potrebbe chiudere i battenti a dicembre, così come potrebbe proseguire fino a gennaio/febbraio 2024 (dipenderà anche dagli ascolti e dal gradimento del pubblico).

In prime time, invece, non ci sarà spazio per il ritorno di Barbara D'Urso: la conduttrice risulta fuori dal cast di Pomeriggio 5 e quest'anno non avrà spazio neppure nella fascia oraria più prestigiosa del palinsesto Mediaset.

Un addio che ha scatenato grande malumore e accese polemiche tra i sostenitori della presentatrice.

Per quanto riguarda, invece, la messa in onda di Terra amara, proseguirà regolarmente la programmazione pomeridiana su Canale 5.

Terra amara prosegue solo di pomeriggio: nuovi palinsesti Mediaset 2023/2024

La soap turca sarà in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10 mentre di sabato pomeriggio ci sarà spazio per la messa in onda di una puntata extra-large della durata di quasi due ore, che farà da traino all'appuntamento con Verissimo.

Inizialmente si era parlato anche di un possibile approdo della soap opera in prime time sulla rete ammiraglia del Biscione, ma così non sarà.

Terra amara non troverà spazio nella fascia serale di Canale 5: le nuove puntate non andranno in onda di domenica sera, bensì proseguiranno solo nel daytime pomeridiano.