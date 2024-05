Kemal finirà in carcere con l'accusa di aver tentato di uccidere Emir, mentre quest'ultimo finirà in ospedale in fin di vita nelle prossime puntate di Endless Love. Le anticipazioni spiegano che il proiettile colpirà Emir in un punto molto delicato della spina dorsale e Galip sarà in pena per suo figlio. Al processo contro Kemal, arriverà inaspettatamente Nihan che appoggerà la tesi dell'accusa e della premeditazione.

La difficile decisione di Galip per suo figlio

Emir finirà in ospedale in condizioni disperate e i medici si daranno subito da fare per salvargli la vita.

Durante l'operazione il chirurgo si renderà conto che il proiettile con cui Emir è stato colpito si trova un un punto molto delicato della spina dorsale. Visti i rischi molto alti dell'intervento, il medico chiederà a Galip il consenso di procedere e l'uomo non si sentirà di accettare. Il proiettile non sarà rimosso ed Emir sarà in condizioni stabili, ma resterà in coma. Galip sarà disperato all'idea di poter perdere suo figlio e pregherà per il suo risveglio. Nel frattempo Kemal sarà arrestato per aver sparato a Emir, ma non parlerà con la polizia. Soydere si rifiuterà di rivelare il vero motivo del suo scontro con Emir, per evitare di infangare il nome di Zeynep.

Il tradimento inaspettato di Nihan

Al processo, Kemal sarà accusato di aver sparato a Emir volontariamente, a causa del suo amore non corrisposto per Nihan. La difesa, invece, affermerà che Kemal non aveva nessuna intenzione di togliere la vita al suo collega. Soydere si alzerà in piedi e racconterà di essere andato da Emir per parlare di affari e la discussione è degenerata.

Kemal spiegherà che il suo rivale gli ha puntato la pistola e nel tentativo di disarmarlo è partito un colpo.

L'atmosfera in aula si farà più pesante quando inaspettatamente arriverà Nihan che, in preda alla rabbia per la morte di Ozan, darà una versione dei fatti del tutto diversa. La donna confermerà che tra Kemal ed Emir c'è una rivalità storica a causa sua e la rabbia di Soydere è cresciuta giorno dopo giorno verso la sua famiglia.

Dopo aver sentito Nihan, il giudice chiederà che in attesa della successiva udienza Kemal venga incarcerato per non inquinare le prove.

La trappola di Kemal per Zeynep

Nelle puntate precedenti, Kemal ha indagato su sua sorella Zeynep e ha capito che tra lei ed Emir c'era una relazione. Grazie all'aiuto del suo amico hacker, Kemal ha analizzato il telefono di sua sorella e ha trovato i messaggi che si scambiava con Emir.

Soydere ha deciso di tendere una trappola a Zeynep, senza rivelarle la sua scoperta. Kemal ha mostrato alla ragazza un falso certificato di paternità che attestava che era incinta di Emir. A quel punto, Zeynep è scoppiata in lacrime e ha confessato a Kemal di essere innamorata di Kozcuoğlu.