Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati di nuovo. Stando ai rumor che circolano sul web, la coppia nata al Grande Fratello Vip 7 avrebbe intrapreso due strade differenti. Intervenuta in una room di Twitter, però, Oriana ha smentito di avere interrotto la storia per via di divergenze su matrimonio e figli.

La versione di Oriana

Oriana Marzoli è tornata di nuovo single. La diretta interessata, giovedì 17 agosto, è intervenuta in una room di Twitter per smentire le voci che circolano sul suo conto circa la fine della relazione con Daniele Dal Moro.

Nel dettaglio, l'influencer ha precisato che non c'entra nulla il matrimonio e i figli: "Leggevo certi commenti dove mi dicono che il fatto di matrimonio e figli può essere stato un motivo di discussione. Che state dicendo, non si parla neanche di quello". Successivamente, ha ribadito che quel tipo di argomento non c'entra nulla con i litigi avuti con Daniele. Sebbene abbia smentito i rumor circolati sul web, Oriana ha preferito non rivelare i motivi dei continui litigi avuti con l'ormai ex fidanzato.

Le dichiarazioni di Daniele

Dal canto suo anche Daniele Dal Moro ha spiegato che quando parla non lo fa mai per conto di altre persone, ma si riferisce sempre ed esclusivamente alla sua versione dei fatti.

Inoltre, non ha alcuna intenzione di parlare di cose che per lui ormai sembrano appartenere già al passato.

Tuttavia, l'imprenditore ha precisato che in occasione dell'ultimo litigio è accaduta la stessa identica cosa: dopo la discussione, ha chiamato Oriana chiedendo di raggiungerlo a Verona per avere un chiarimento e ha pagato il biglietto del treno.

Il commento di alcuni utenti del web

Fin dal Grande Fratello Vip 7, Oriana e Daniele hanno avuto dei litigi piuttosto accesi, al punto da non parlarsi per giorni salvo poi trovare un punto d'incontro. Lontano dai riflettori la situazione non è affatto cambiata, tanto che la coppia è solita a fare tira e molla.

Su Twitter, moltissimi utenti hanno espresso la propria opinione in merito all'ennesima rottura degli "Oriele".

Un utente ha spezzato una lancia a favore dell'influencer, consigliandole di non dare ascolto alle malelingue: "Evita di entrare su Twitter, perché è pieno di hater". Un altro fan ha detto ad Oriana di non dovere giustificare i suoi comportamenti, tanto ci sarà sempre qualcuno che la criticherà. A detta di un utente, alcune persone sarebbero ossessionate da lei e Daniele al punto da inventare cose non veritiere. Infine c'è chi ha sostenuto che in alcune occasioni Oriana Marzoli sia stata fin troppo educata nonostante l'invadenza di alcuni fan.