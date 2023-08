La storia d'amore tra Oriana e Daniele è naufragata a circa tre mesi dalla fine del Grande Fratello Vip. Sui social si vocifera che la rottura definitiva sia arrivata in seguito alla decisione della ragazza di lasciare l'Italia per motivi professionali, principalmente per poter portare avanti una carriera televisiva in Spagna. Ai fan che la criticano di aver illuso Daniele Dal Moro e gli italiani, la venezuelana risponde con ironia, ma smentisce chi pensa che l'addio dipenda da divergenze su matrimonio e figli.

Aggiornamenti sulla coppia nata al Grande Fratello Vip

Il tira e molla tra Oriana e Daniele sembra essere giunto a un punto di non ritorno: dopo mesi in cui si sono lasciati e ripresi tante volte, i due ex del Grande Fratello Vip hanno chiuso e stavolta pare definitivamente.

Da un paio di settimane, infatti, l'influencer si mostra da sola o in compagnia della mamma (con la quale ha trascorso il Ferragosto in un hotel di lusso), mentre Dal Moro ha ridotto al minimo la sua attività social.

I fan degli "Oriele" stanno perdendo le speranze di rivedere un'altra volta insieme i loro beniamini, anche perché a breve Marzoli lascerà l'Italia e tornerà a Madrid. Si ipotizza che questo sia uno dei motivi della rottura, soprattutto perché il veneto non sopporterebbe una relazione a distanza dopo i mille ostacoli che hanno dovuto affrontare da quando sono usciti dalla casa di Cinecittà.

La replica della protagonista del Grande Fratello Vip

Da quando si è sparsa le voce che lei e Daniele non stanno più insieme, la finalista del Grande Fratello Vip ha ricevuto sia supporto che critiche.

Nelle scorse ore, ad esempio, Oriana si è imbattuta nel duro commento di un fan che addossa a lei tutta la colpa di quello che è successo di recente, ovvero dell'addio definitivo a Dal Moro.

"Rimarrai nella storia del GF come la venezuelana che ha preso in giro gli italiani e in particolare uno. Reina un cavolo", ha scritto un follower sotto all'ultimo post Instagram della ragazza.

La diretta interessata, anziché arrabbiarsi per quest'offesa gratuita, ha scelto di rispondere con ironia e sarcasmo: "Ora piangi", ha ribattuto Oriana taggando l'hater e aggiungendo l'emoticon che ride a crepapelle.

Il chiarimento sull'ex del Grande Fratello Vip

Se Daniele non si è più esposto per commentare i tanti rumor che sono circolati sulla storia ormai finita con Oriana, quest'ultima sta usando i social network per fare chiarezza su alcuni punti per lei molto importanti. Dopo aver letto i commenti di qualche utente che sostiene di conoscere i veri motivi dell'addio tra gli "Oriele", la seconda classificata del Grande Fratello Vip 7 ha dichiarato: "Dicono che il fatto di matrimonio e figli può essere stato motivo di discussione".

"Ma che state dicendo? Non si parla di questo, non c'entra niente con il rapporto", ha concluso Marzoli in un messaggio vocale che ha postato sul suo profilo Twitter il 18 agosto.

L'influencer, dunque, ha smentito i recenti gossip ma non ha svelato le vere ragioni per le quali è finita la sua ultima storia d'amore. Anche Dal Moro tace e c'è chi pensa che stia soffrendo parecchio per la rottura con la donna della quale si è innamorato sotto i riflettori qualche mese fa e con la quale ha condiviso tutto da aprile a fine luglio, anche se con mille alti e bassi.

Oriana e Daniele, dunque, si aggiungono ad altri due protagonisti del GF Vip 7 che si sono lasciati durante l'estate: Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non stanno più insieme da giugno e, nonostante l'insistenza dei Donnalisi, non hanno intenzione di darsi un'altra possibilità.