Lo sceneggiato Sei Sorelle chiude in anticipo e sparisce dai palinsesti delle reti Rai. L'appuntamento con la soap opera spagnola che ha appassionato un esiguo numero di spettatori nella fascia pomeridiana della rete ammiraglia, saluterà il pubblico in anticipo rispetto al previsto.

Anche questa volta, la soap non troverà spazio su altre reti della tv di Stato: al momento, infatti, è prevista la sospensione definitiva dalla fascia pomeridiana.

Cambio programmazione per Sei Sorelle: la soap chiude in anticipo su Rai 1

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Sei sorelle prevede una chiusura anticipata in daytime, per lasciare spazio al ritorno de Il Paradiso delle Signore.

Le vicende delle sei sorelle saluteranno così il pubblico venerdì 1° settembre, quando andrà in onda l'ultima puntata di questo ciclo di appuntamenti trasmesso in prima visione su Rai 1.

La soap iberica saluterà in anticipo gli spettatori (inizialmente si pensava che dovesse finire l'8 settembre) per lasciare spazio alla messa in onda de Il Paradiso delle signore che, al contrario, anticiperà il ritorno, anche se si tratterà per qualche giorno di episodi già andati in onda. Da lunedì 4 settembre, infatti, saranno trasmesse le repliche degli ultimi cinque episodi della soap con Vanessa Gravina.

Torna Il Paradiso delle signore e chiude Sei Sorelle

In questo modo, quindi, verrà permesso al pubblico e agli spettatori di fare un tuffo nel passato e rivivere le emozioni che hanno contrassegnato il finale della settima serie, in attesa della nuova stagione che partirà lunedì 11 settembre in prima visione assoluta.

E cosa ne sarà, a quel punto, di Sei Sorelle? Il futuro della soap, anche questa volta, non renderà felici i quasi 800 mila spettatori che, tutti i giorni, hanno seguito le vicende della famiglia Silva nei pomeriggi di Rai 1.

La soap opera, infatti, non potrà proseguire nella fascia pomeridiana della rete ammiraglia, dato che non c'è spazio a sufficienza per poter trasmettere altre soap oltre al Paradiso delle signore.

La soap opera Sei Sorelle sparisce dai palinsesti Rai

Tuttavia, la messa in onda della soap spagnola non è prevista neppure su altre reti della televisione di Stato.

In tanti speravano di poter vedere i restanti episodi (sono più di 300) su Rai Premium oppure in streaming su Rai Play, ma così non sarà.

Al momento, infatti, la soap risulta cancellata dalla programmazione della televisione di Stato e non ci sarà spazio per le nuove puntate sui canali Rai.

Non si esclude, quindi, che come è successo già lo scorso anno, la programmazione di Sei Sorelle possa riprendere direttamente la prossima estate, con la messa in onda del nuovi episodi in prima visione assoluta, i quali andrebbero in onda al termine del ciclo di appuntamenti inediti de Il Paradiso delle signore 8. Anche se al momento non ci sono certezze in tal senso.