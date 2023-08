In Terra amara per Behice le cose stanno per precipitare; la donna è responsabile della morte di Hunkar e presto verrà smascherata.

Negli episodi in onda a breve su Canale 5, dopo le accuse pubbliche di Zuleyha, anche Fekeli comincerà infatti a sospettare di Behice e le intimerà di lasciare immediatamente Cukurova.

La donna però, non sembrerà intenzionata a farlo e soprattutto ad ammettere che sia stata proprio lei ad uccidere la signora Yaman.

Zuleyha accusa pubblicamente Behice di aver ucciso Hunkar

La morte di Hunkar Yaman é stato un duro colpo per il pubblico di Terra Amara, che ha imparato a conoscere e ad apprezzare questo personaggio sin dalla prima puntata della serie.

La sua tragica scomparsa lascia nella disperazione soprattutto il figlio Demir e il suo promesso sposo Ali Rahmet Fekeli. Quest'ultimo non si darà pace sino a quando non troverà il colpevole della morte della sua amata.

Una mano in tal senso la darà Zuleyha, la quale avvierà delle indagini private, sospettando che la colpevole della morte della suocera sia Behice. Sospetti che diventeranno certezze quando scoprirà che la zia di Mujgan é coinvolta nella morte dei suoi due precedenti mariti. Altun affronterà così Behice davanti a tutti recandosi al Circolo di Adana e accusandola di essere l'assassina di Hunkar. Tutto sotto gli occhi di Mujgan, che rimarrà per questo senza parole.

Fekeli vuole che Behice lasci Cukurova: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni di Terra amara rivelano dunque che Behice darà della pazza a Zuleyha. Le pesanti accuse mosse dalla moglie di Demir alla donna non lasceranno indifferente Fekeli. Anche lui inizierà a sospettare della zia di Mujgan, visto che si renderà conto che Behice poteva avere più di un motivo per uccidere Hunkar.

A questo punto, Ali Rahmet approfitterà di un dialogo in cui Behice si lamenta delle calunnie di Zuleyha per invitare la donna a lasciare Cukurova. Fekeli cercherà di farle capire che sarebbe meglio per lei andare per qualche tempo a Instanbul, in attesa che le acque si calmino. In sostanza, Fekeli, cercherà di allontanarla con garbo, almeno inizialmente.

Behice prepara le valigie: se ne andrà dalla città? Spoiler Terra amara

Come prevedibile, Behice non vorrà però lasciare la città, ma Fekeli a questo punto sembrerà irremovibile, dicendole che dovrà farlo anche perché, secondo lui, lei ha una cattiva influenza sul matrimonio tra Mujgan e Yilmaz.

Behice si mostrerà offesa dalle parole di Fekeli e comincerà a preparare la valigia. Muijan, nel tentativo di perorare la causa della zia, minaccerà di seguirla. Minaccia che non sortirà alcun effetto in Yilmaz, il quale, anzi, le dirà che se dovesse lasciare la città non sarebbe lui a fermarla. Ma, da quanto riportano le anticipazioni, Behice riuscirà a mettere in atto un folle piano pur di trattenersi ancora a Cukurova.

Per il momento comunque, nessuno avrà ancora trovato le prove che dimostrino che é lei l'assassina di Hunkar. Sarà però solo questione di tempo. Non resta che seguire i prossimi appuntamenti di Terra amara per scoprire come andrà a finire questa intricata story line.